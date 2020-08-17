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"А за расстегнутую ширинку камеры штрафовать не будут?" В сети возмущены новым штрафом от ГИБДД

Россияне готовятся оказаться в роли тех, "кто должен доказать, что он не индюк"

Фото: Global Look Press

Этой осенью дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД - езду без ходовых огней и ближнего света фар. Технология, разработанная компанией «Астролаб», позволяет распознавать нарушения с помощью нейросети. Она появится в 12 регионах: Москве,Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске и других, где «Астролаб» обслуживает около 1500 камер.

Как рассказал генеральный директор компании Сергей Ласкин, новый функционал станет доступен осенью, но регионы сами решат, когда им воспользоваться. Он добавил, что в «Астролаб» начали работать над этой технологией после того, как к ней выразили интерес в ЦОДД Москвы.

«Обычно мы внедряем новинки в Москве, а затем уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», - отметил Ласкин.

Он уточнил, что нейросеть работает по принципу подобия.

«Вот мы показали ей, к примеру, 20 вариантов фар в 20 разных ракурсах. Она это запоминает. И когда она увидит 21-й вариант, который не входил в data-set обучение, нейросеть все равно поймет, что этот предмет очень похож на фары», - объяснил он.

Сейчас за езду без ходовых огней и ближнего света полагается штраф 500 рублей, причем оплатить его можно со скидкой 50 процентов.

Сказать, что нововведение взбесило россиян в соцсетях – значит, не сказать ничего.

«Ну что, народ, готовимся снова бегать и доказывать, что ты не верблюд, что у тебя одна лампочка просто перегорела», - предполагает читатель.

«Никто бегать не будет, на это и рассчитано! Я и сейчас не бегаю, хотя, много ошибочных штрафов! Оспаривать их дороже выходит, да и время жалко!» - спорят с первым комментатором.

«Никто по судам бегать не будет, у вас на это времени просто не будет, если штрафов будет много вы их просто физически все не сможете обжаловать. Тут петицию нужно создавать и отменять это нововведение, иначе все будут платить!» - считает москвич.

«Просвещенная публика, кто мне разъяснит, зачем в дневное время ездить с зажженными фарами? Может быть, я чего то не знаю? Подскажите. И где еще в мире есть такая практика или только в России?» - в шоке от нововведения читатель.

«Камеры - разработка века! Можно вообще ничего не развивать! Просто обдирай людей за всё!» - возмущен россиянин.

«А за расстегнутую ширинку камеры еще штрафовать не будут?» - на всякий случай иронично уточняет пенсионер.

«Лучше бы с телефонами функцию доработали, вот за что действительно штрафовать нужно», - считает сибиряк.

«Маловато абсурда. Может любителям штрафовать за всё подряд, стоит задуматься о введении ношения в светлое время суток включенных налобных фонариков для пешеходов во время их передвижения по улицам населённых пунктов?» - предлагает тем, кто штрафует россиянин.

«Весь смысл нынешней власти, как бы побольше ободрать народ этой страны. Кроме как заниматься честным отъёмом денег у населения, больше они не чем толком и не занимаются», - раздосадован уралец.

«Зато, как придет штраф, увидишь, что надо лампочку менять», - возвращается к теме погасшей лампочки читатель.

«Предлагаю ввести еще один штраф «Присутствие транспортного средства на дороге»! Когда ж вы уже напьетесь водительской крови, вурдалаки?» - задает риторический вопрос россиянин.

«Вообще, то, что творится с карательными мерами со стороны власти к нашему стремительно нищающему народу, всё больше напоминает сказку Джанни Родари «Чиполлино», - завершает дискуссию читатель.

Теги: #ГИБДД, #штрафы

Рубрика: Общество

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