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Российский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 11 млн рублей

Мировой судья признал Telegram Messenger Inc. виновным по делу о неудалении запрещенной информации

Фото: Global Look Press

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 11 миллионов рублей по трем протоколам за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

По ее словам, мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Telegram Messenger Inc. виновным по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей.

Она добавила, что штраф в размере 5 и 2 миллиона рублей были выписаны еще двум аналогичным протоколам. 

Теги: #Telegram

Рубрика: Общество

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