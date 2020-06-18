Российский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 11 млн рублей

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 11 миллионов рублей по трем протоколам за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

По ее словам, мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Telegram Messenger Inc. виновным по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей.

Она добавила, что штраф в размере 5 и 2 миллиона рублей были выписаны еще двум аналогичным протоколам.