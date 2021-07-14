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"Похоже, Путин паникует": общество о заявлении президента про цены на продукты

Президент Владимир Путин поручил министрам активнее мониторить ситуацию с ценами на продовольствие в торговых сетях

Фото: Global Look Press

Не зря эксперты стали все чаще напоминать о том, что до сентябрьских выборов в Государственную думу осталось всего два месяца, а потому Кремль будет предпринимать все возможное, чтобы как можно быстрее сгладить углы во всех вопросах, которые беспокоят российское общество в последние дни. Касается это не только ограничений и вакцинации, но еще и ситуации на потребительском рынке, цены на котором продолжают расти, существенно обгоняя темпы «официальной инфляции».

И эти прогнозы политологов оправдываются все чаще. Так, во время совещания с членами правительства очередной «шаг навстречу» населению предпринял глава российского государства Владимир Путин, поручив министрам активнее мониторить ситуацию с ценами на продовольствие в торговых сетях. С таким предложением президент выступил после выступления вице-премьера Абрамченко о ситуации с ценниками на овощи.

«У вас с ФАС контакт налажен нормальный?», – поинтересовался Владимир Владимирович. На что Виктория Абрамченко ответила, что контакт полноценный, «коллеги ведут работу и следят за всей товаропроводящей цепочкой», заверив тем самым президента, что ситуация находится под полным контролем.

«Нужно чтобы они более активно мониторили ситуацию в торговых сетях и, разумеется, соглашусь с вами: и главы регионов, и Минпромторг тоже должны к этому процессу подключаться. Необходимо создавать условия для прямого доступа производителей сельскохозяйственной продукции до торговых точек», – подчеркнул президент.

В общем, все в лучших традициях жесткой вертикали власти. Народ озабочен растущими ценами и жалуется, президент реагирует, раздавая пинки ответственным чиновникам, как и полагает заботливому лидеру нации. Вот только россияне, похоже, не верят, ни в реальную обеспокоенность президента потребительскими ценами, ни в способность чиновников поручения президента выполнять. Судя по комментариям в социальных сетях, подобные заявления многие считают очередной попыткой выровнять ситуацию с рухнувшими рейтингами власти в преддверии парламентских выборов.

«Очередная сказка от Путина»;

«Сталкивались. Итог – обман»;

«Для кого это шоу?»

«Мониторить значит, ну-ну. Как мониторил сам цены на бензин. Я просто к тому, что ничего не поменяется»;

«Проще говоря снова ничего не делать, а наблюдать»;

«Значит все подорожает»;

«Блин. Отдохнули бы вы. Вреда от ваших распоряжений больше, чем пользы»;

«Пустая болтовня. В росте цен виноват сам Путин и никто другой, будем честными. Отмени санкции на продукты из ЕС и цены упадут в разы – Польша нас завалит картошкой и морковкой»;

«Паника перед выборами она такая, да»;

«Похоже, Путин паникует перед сентябрьскими выборами... опять пошли популистские наставления "виноватым" чинушам», – пишут в комментариях пользователи социальных сетей.

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