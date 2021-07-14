Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Разработчик программного обеспечения ООО «Лаб.СН», принадлежащий бывшей жене экс-министра связи Николая Никифорова, начал процесс ликвидации, следует из данных СПАРК, на которые обратил внимание «Собеседник». Это произошло после развода Светланы Никифоровой с мужем, который сейчас занимает пост члена совета директоров ОЭЗ «Иннополис».

— ООО находится в стадии ликвидации, - говорится в данных о контрагенте.

Финансовая отчетность компании свидетельствует о том, что в последние годы бизнес был нестабильным. Если в 2020-м году «Лаб.СН» вышел в прибыль на 2,5 млн рублей, то до этого ООО демонстрировало убыточность (минус 880 тыс. рублей в 2019-м и 21 млн рублей убытков в 2018-м).

«Лаб.СН» зарегистрирован на территории Иннополиса в республике Татарстан. Этот населенный пункт был основан в 2012 году, в 2015-м получил статус города. В основу развития Иннополиса была заложена концепция города для IT-специалистов. Там зарегистрировано более 300 компаний, 126 из которых являются резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис». В городе есть многоквартирные дома, детсад, школа, лицей, университет, и другая инфраструктура для жизни.

Ликвидации «Лаб.СН» предшествовал развод четы Никифоровых. О том, что их брак распался, в июле 2020 года сообщила сама Светлана.

— Ну что, котики, полетели в уязвимость. Я в разводе уже два месяца. В Директ не пишем, сотовый не срываем, жизнь происходит и течет сквозь меня, все уместно, чувствую, наблюдаю, вижу и злорадство и поддержку. Держу сердце нараспашку и благодарю за все как есть, - рассказала она.

Причин развода Светлана не объяснила, однако в декабре 2019 года она писала в Instagram следующее: «В нашей жизни вместе было все как у всех людей: ссоры, измены, звездная болезнь, просто болезни и сложности с деньгами, напряжения в отношении семей друг другу, в воспитании детей. Коля, мой любимый родной Коля. Принимал меня любую всегда, знает меня такую, о какой мне и самой думать было стыдно».

После ликвидации «Лаб.СН» у Никифоровой остался еще один бизнес - ООО «Ростонер», которое производит тонер и картриджи для копировально-множительной техники. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане.

СМИ ранее отмечали, что за время, пока Николай Никифоров был федеральным министром, доход его супруги вырос в 53 раза