"Азиатчину надо тушить на корню": политтехнолог рассказал о сборе с жителей Якутии денег на тушение пожаров

- Что вы имеете в виду под "азиатчиной"?

- Я ещё могу понять, хотя с трудом, когда медиков заставляют в количестве 50-70 человек фотографироваться с портретом главы республики. Но сейчас, в период ковида, вакцинации, в период пожаров, на борьбе с которыми задействованы и медики, отдавать сейчас такие распоряжения и пытаться брать с медиков деньги - это верх цинизма.

- Приказ производит странное впечатление. Но есть какие-то доказательства, что это действительно не добровольные пожертвования медиков, а просто поборы?

- До меня довольно быстро дошла информация, что этот приказ уже отменён на фоне скандала. Очевидцы пишут, что, на самом деле, такой приказ был не только по главной больнице, а по всем медучреждениям республики. При этом официальная позиция Минздрава республики до сих пор не опубликована.

- Изначально информация о приказе просочилась от работников больниц?

- Да. Как сообщают в телеграм-каналах, уже идёт разбирательство, кто мог сфотографировать приказ и распространить информацию, целое расследование. Заместитель директора больницы записала в Ватсапе видеокомментарий, сказав, что ничего страшного в этом распоряжении не видит, что это была инициатива сотрудников больницы и членов профсоюза медиков. Но сам факт того, что распоряжение вышло, а потом его быстро отменили на фоне скандала, говорит обо всём.

- Люди в Якутии обычно молчат о таких вещах?

- Да, людям приходится быть осторожными, приходится беспокоиться в таких ситуациях за свою работу и дальнейшую судьбу. При этом люди в Якутии – с обострённым чувством справедливости. Всё-таки это Север, большие расстояния, взаимовыручка. Люди позитивные, негатива от них не идёт. Но нарушения прав, справедливости они чётко фиксируют и выплёскивают это в социальных сетях. По ситуации с пожарами одна якутская блогерша, проживающая за рубежом, подвергла критике действия республиканских властей, но из сугубо позитивных соображений – и ей устроили настоящую травлю в Инстаграме.

- Руководство Якутии так болезненно относится к критике по этому вопросу?

-Власть давала лживую информацию об объёмах пожаров. Только после международного внимания региональная власть подключилась к проблеме – отметим здесь вмешательство в ситуацию и поддержку федеральной власти, - и стала проводить встречи с волонтёрами и прочие показушные «активности». При этом, по моей информации, пожарные-добровольцы, которых привлекают к работе в районах, получат зарплату по ставке 100 рублей в час, и то только к декабрю. Обычные пожарные в Якутии получают 250 рублей в час. Со стороны главы республики идут какие-то неконтролируемые действия, как будто он управляет государством внутри государства.

- Откуда вообще должны идти средства на тушение пожаров?

- Субъекты РФ запрашивают у центра на это какую-то сумму, «закладывают» её, и в региональном бюджете она имеется. Помимо линии МЧС есть ещё лесная охрана, в которой работают пожарные, сотрудники республиканских учреждений. Поскольку пожары имеют сезонную зависимость от факторов погоды, из федерального бюджета запрашиваются средства на то, чтобы заранее предусмотреть тушение. Насколько мы видим, деньги на всё это правительство выделяло, но по всем этим закупкам на территории Якутии есть определённые вопросы.

- Какие?

- Если я не ошибаюсь, подрядчиком стала фирма то ли из Иваново, то ли из Ростова-на-Дону, которая завысила цены на перелёты малолитражных самолётов, и вроде как у фирмы нет своего авиапарка. Есть много вопросов по расторговке.

- В целом, деньги на тушение пожаров у региона есть. В чём тогда проблема?

- Пожары и паводки происходят периодически, деньги на это всегда закладываются. Другой вопрос, как проводится профилактика, в каком состоянии инфраструктура, как происходит взаимодействие с районами, с «первичным звеном» пожаров. Сейчас добровольцы активно начали закупать в магазинах варежки, воду, бензопилы, чтобы привезти в удалённые районы - и выясняется, что там нет элементарных остановок для транспорта, что сам транспорт – изношен, перегревается, нужно по часу его «охлаждать», чтобы ехать дальше, и т.д.

Всё это системные вопросы. К тому же, в связи с потеплением мирового климата возникают погодные аномалии, к которым властям нужно как-то подготовиться.

Все эти вопросы в республике вообще не контролируются, и в этом отношении наблюдается безнаказанность. При этом объёмы пожаров увеличиваются, ситуация не улучшается. Глава республики сидит на три телефона и рассказывает в соцсетях, как обстоят дела, вместо того, чтобы принять реальные меры.

Да, федеральный центр привлёк Министерство обороны, нашлись самолёты. Но это не отменяет проблем в районах «первичного звена» с техникой, средствами для тушения пожаров. Деньги выделяются, но на выходе мы не видим работающей инфраструктуры. В этой ситуации контролирующие органы должны задавать вопросы: куда ушли средства?

- Почему власти Якутии взялись за такую странную меру, как сбор денег на тушение пожаров с медицинских работников? Бюджетные средства, которые вы перечислили, расходуются не по назначению?

- Любые поступающие деньги должны иметь «прозрачность». Возьмём в качестве примера, как работают волонтёрские организации типа «Лиза Алерт» в Москве, когда люди собирают средства и практически в режиме реального времени отчитываются, сколько их поступило. А когда деньги собираются так, как сейчас в Якутии, непонятно, куда и на что эти деньги уходят, законно это вообще или нет. «Нал» не контролируется, и собранные таким способом средства не способствуют развитию доверия к власти.

- Насколько правоохранительные органы Якутии контролируют происходящее в республике?

- Не могу об этом судить, у меня нет такой информации. Но в Якутии выстроена жёсткая диктатура одного человека. При этом не исполняются даже национальные проекты, приходится присылать заместителя федерального прокурора для прямой работы с республиканскими министрами. Конечно, шефство федеральных правоохранительных органов будет способствовать дальнейшему позитивному настрою на работу у якутских чиновников.

- То есть, Якутия – это такая местная коррупционная «вольница», анклав? Как, например, южные регионы страны.

- Глава республики выстраивает жёсткую диктатуру «государства в государстве». Я уже говорил про то, как врачи стояли на прошлых выборах с его портретами. Я даже на Кавказе такого не видел. И такое происходит в правовом государстве. В Якутии, я считаю, очень высокий уровень коррупции.

Глава республики Айсен Николаев сначала был главой Якутска и «поставил рекорд» в масштабах страны по количеству уголовных дел, заведенных на помощников мэра. Второй показатель коррупциогенности – уровень жизни. 2 года назад я прилетел в Якутск и увидел там траву в человеческий рост. На центральной площади Ленина до сих пор - старая плитка ещё военной укладки.

При этом деньги на всё – выделяются. Очень остро стоит проблема ветхого жилья; в последние время хотя бы стали ставить счётчики в старых домах, чтобы там не было пожаров из-за перегруженных электроприборами коммуникаций. Выделение участков для многодетных семей – тоже больная тема, на почве которой постоянно происходят скандалы.

- Какова в реальности ситуация с лесными пожарами в регионе?

- Ситуация начала улучшаться, но всё не так радужно, как хотелось бы. Во-первых, надо сказать спасибо за привлечение внимания к этой ситуации неравнодушным людям, находящимся ,в том числе, за границей.

Сыграло свою роль и обращение голливудского актёра Леонардо ДиКаприо по этому поводу. Спасибо федералам, которые оперативно подключились к проблеме. Спасибо волонтёрам, которые тушат пожары и устраивают центры сбора всех необходимых для жителей удалённых районов вещей и продуктов.

Но региональные власти – последние, кто участвуют в решении проблемы лесных пожаров. Приятно, конечно, встречаться с волонтёрами и делать себе на этом пиар – но волонтёры действуют самостоятельно и, по большому счёту, без помощи властей республики. От них не видно реальных действий, а слышны лишь аргументы в духе «виновата аномальная жара», вызывающие у людей только смех – такая жара в регионе каждые 2-3 года. Доверие к руководителю республики падает.

Говорят, основная доля лесных пожаров в регионе - низовые: загорается сухой шип, опадающий с лиственницы, распространённого дерева в тамошних хвойных лесах. Поднимается ветер - и пожар становится верховым. Но изначально всё тлеет и горит не сверху, а снизу. Не на уровне, конечно, почвы - а на уровне опавшей хвои, которая плотно её покрывает. Она, в общем, и есть "власть" в якутских лесах. Через неё, пока она не прогорит, с трудом пробираются к почве семена - читай, лесные "федеральные деньги" и "инициативы общества".

Васильев Николай