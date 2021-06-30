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В правительстве хотят увеличить число ярмарок в России в два раза

Путин же переживает, что цены на этих ярмарках страдают из-за давления на производителей в странах бывшего СССР и Средней Азии

Вице-премьер Виктория Абрамченко во время президентского совещания с членами правительства заявила, что в России необходимо в два раза увеличить число ярмарок. Они должны быть установлены максимально быстро и в удобных для горожан местах.

Ключевым вопросом в этой части разговора стала цена на овощи. Абрамченко заверила, что ее коллеги из ФАС пристально мониторят ситуацию с ценами в торговых сетях, пишет «Интерфакс».

Президент Путин обратил внимание, что сотрудничество с производителями из Средней Азии и некоторыми республиками бывшего СССР могли бы положительно повлиять на ценовой диапазон на овощном рынке России.

Абрамченко напомнила Путину про фитосанитарные нормы, но президент заметил, что эти нормы не должны использоваться «как рычаг для того, чтобы отдавливать конкурентов и не пускать товар на наш рынок». 

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