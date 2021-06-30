Таксисты предупредили о возможном коллапсе из-за новой системы для водителей

Межрегиональный профсоюз «Таксист», включающий две тысячи водителей и таксопарков, направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину. В нем критикуется новая Комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), в которой с 1 августа обязаны зарегистрироваться все водители такси в столице и области. Об этом пишет Forbes cо ссылкой на копию письма.

По словам главы профсоюза, введение системы Дептрансом приведет к коллапсу на рынке, сильно уменьшив количество водителей такси, поскольку многие не смогут выполнять поездки из-за сложностей регистрации в системе. Кроме того, снизится заработок водителей в связи с пересмотром графика их работы.

Как рассказал владелец таксопарка, введение системы приведет к сокращению машин на линии на 25-50%, а организация одновременного медосмотра водителей и техосмотра дважды в день потребует больших издержек. При ограничении рабочей недели до 40 часов водители не смогут заработать, а лишь покроют траты на аренду, бензин и проценты агрегатору.

По мнению одного из участников профсоюза, новая система полностью разрушит рынок такси, а водители снова уйдут в серую зону и начнут «бомбить» на улицах.

Профсоюз попросил запустить новую систему в пилотном режиме, чтобы таксисты смогли поэтапно подключиться к ней. Также на время тестирования системы профсоюз попросил ввести мораторий на штрафы за ненадлежащую передачу сведений водителей.

КИС «АРТ» — электронный сервис, который будет следить за тем, чтобы таксисты не перерабатывали, регулярно проходили медосмотр, оформляли все необходимые документы, оплачивали штрафы и не имели судимости за тяжкие преступления. Доступ к данным будет иметь в том числе ГИБДД. С 1 августа 2021 года водители такси, не зарегистрированные в КИС «АРТ», не будут допущены к работе в Москве и области, в том числе через агрегаторы такси.