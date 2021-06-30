"Шарик с портретом Собянина": россияне высмеяли предложение давать вакцинированным выходные

Несмотря на недавние заявления о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России, на фоне которых мэр Москвы Сергей Собянин даже объявил об отмене обязательного формата системы QR-кодов в столице и рапортовал о перепрофилировании части «коронавирусных» коек в городских больницах на стандартный режим работы, власти, похоже, продолжают искать возможности для дополнительного стимулирования россиян к участию в кампании по вакцинации.

Так, в Совете Федерации ранее озвучили новую инициативу, согласно которой привившимся от COVID-19 россиянам предлагается предоставлять два выходных. Эту идею озвучила сенатор Татьяна Кусайко, по мнению которых, гражданам, прошедшим вакцинацию, следует предоставить два дополнительных выходных дня.

«Принимая во внимание тот факт, что в последнее время все чаще заражаются молодые, трудоспособные люди, причем у них болезнь тоже может протекать тяжело, следует лучше мотивировать их. Дополнительные выходные дни, к примеру, на день вакцинации и следующие за ним сутки, могли бы способствовать этому», – объяснила член верхней палаты российского парламента.

Кусайко при этом отмечает, что некоторые люди после прививки сталкиваются с незначительным недомоганием и повышением температуры, а потому им в таком случае лучше побыть дома.

Как бы там ни было, но россияне отнеслись к этой инициативе без должной серьезности. Напротив, в социальных сетях начали откровенно высмеивать многочисленные попытки федеральных властей любой ценой обеспечить повышенную явку граждан в пункты вакцинации.

«Кто не привился – уволен, а кто привился идёт отдыхать. Работать кому?»;

«Не знают, как заманить – уже столько наобещали и всё равно народ не клюёт, потому что перестал верить»;

«А ведь кто-то будет каждую неделю бегать на уколы теперь»;

«Еще подожду! Может за первую прививку будут машину давать, а за вторую квартиру!»;

«Машины были, квартиры были, много еще чего было. А вот выходных еще не было. Чем еще стимульнем? Предлагаю туристические путевки в Крым. Спасать сорванный сезон»;

«Привившимся от коронавируса непременно давать два высших образования»;

«Да уже начинайте просто высылать из страны непривитых и не мучайтесь»;

«Она людей за маргиналов держит? Пора упразднить Совфед. Одни бояре там, бесполезные причем»;

«А в нагрузку надувной шарик с портретом Собянина», – шутят комментаторы в социальных сетях.