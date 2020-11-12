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"О, самые бедные пошли денег просить": россияне в шоке, что Тимченко и Ротенберг жалуются Путину на безденежье

Компании олигархов, якобы, терпят убытки

Фото: mskagency.ru

Крупнейшие компании в области строительства транспортной инфраструктуры пожаловались в письме президенту России на долги и убытки в отрасли, которые мешают развитию экономики страны.

Письмо Путину направили главы восьми строительных компаний, в том числе «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан».

«Сложившаяся ситуация характеризует состояние отрасли инфраструктурного строительства как кризисное, что создает неприемлемые риски как для национальной экономики, так и для социальной сферы и безопасности страны», - говорится в письме.

По словам авторов, стройка формирует более 5% ВВП России, а дефицит транспортной инфраструктуры является основным фактором, который сдерживает развитие экономики России. Согласно документу, отрасль терпит убытки с 2015 года, которые за пять лет достигли 137 миллиардов рублей.

Также за этот период было ликвидировано около 54% предприятий, а численность занятых в сфере сократилась на 400 тысяч человек. Кроме того, объем долга строителей превысил сумму их чистых активов в четыре раза.

По информации источника издания в правительстве, российский лидер в конце июня поручил премьеру Михаилу Мишустину «рассмотреть и доложить» о письме.

Понятно, что письмо от Ротенберга и Тимченко, компании которых выигрывают без проблем многомиллиардные государственные тендеры на различное строительство, повергло россиян в шок.

«Бедные, несчастные, опять денег им дайте. А им все мало и мало…» - замечает читатель в соцсетях.

«Кому нужно это строительство, если население вымирает? А теперь еще и вакцинация добавилась. Для кого строить? Уже построенное скоро будет некому занимать», - считает россиянин.

«О, Ротенбергу с Тимченко тоже "ковидных" денег захотелось. Прямо КРИК ДУШИ! Срочно допустите нас к распилу, а то мы вам понастроим!» - предполагает москвич.

«Так вы, друзья, строительную отрасль и разорили. Нацпроектик вам надо, видимо, на З-4 триллиона рубликов, чтобы не обеднеть», - уверен читатель.

«Поиздержались, видимо, закрома олигархов в пандемию. Скоро из лидеров "Форбса" могут вылететь и яхточку новую себе прикупить не потянут. Вот и пошли к другу за помощью», - считает пенсионер.

«И ведь он им обязательно поможет! Не бросит в беде!» - добавляет к предыдущему комментарию следующий читатель.

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