"Власти доиграются в этот бред": москвичи празднуют победу над Собяниным

Власти Москвы все-таки приняли решение об отмене обязательной системы QR-кодов, которая ранее вызвала столь серьезное недовольство общества. Кроме того, с 19 июля снимаются также и ограничения на работу заведений общепита в ночной период, могут быть возобновлены мероприятия в барах, клубах, караоке и прочих заведениях. К работе в привычном режиме вернутся фуд-корты вместе с детскими игровыми комнатами. Соответствующий указ уже подписан столичным градоначальником Сергеем Собяниным.

Немногим ранее Собянин заявил, что ситуация с распространением заболевания в Москве постепенно улучшается, что позволяет перепрофилировать часть коечного фонда в столичных медучреждениях на обычную работу. Этим же обстоятельством мэр города объяснил и решение об отмене QR-кодов для прохода в рестораны и кафе столицы.

Примечательно, что система QR-кодов для москвичей начала действовать 28 июня. В рамках ее реализации посещать заведения общественного питания было позволено лишь тем посетителям, кто вакцинировался от COVID-19, переболел в течение последних шести месяцев или в течение трех суток сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. С сегодняшнего дня, как отметили в мэрии, система полностью не отменяется, однако отныне носит исключительно рекомендательный характер. То есть, предприятия общепита все еще могут использовать ее по желанию. Более того, все организации, которые продолжат работать без системы кодов, смогут функционировать в привычном режиме, в том числе в ночное время.

В этот же день заработают фуд-корты, которые прежде могли продавать еду только на вынос, это же касается и детских игровых комнат, закрытых более месяца тому назад. Наконец, возобновится проведения массовых мероприятий в различных заведениях города.

Эксперты, к слову, оценили отмену системы QR-кодов довольно быстро, назвав ее реакцией властей на резкое падение рейтинга главы московской администрации Собянина и партии власти «Единой России». Политологи убеждены, что в преддверии сентябрьских выборов власти попросту решили не испытывать судьбу и отказаться от использования системы кода, ставшей серьезным раздражителем для общества.

Разделяют это мнение и простые москвичи, оставившие немало эмоциональных комментариев в социальных сетях. При этом, многие не особо тактичны в высказываниях, что можно считать очередным подтверждением нежелания граждан мириться с отдельными «перегибами» в противоэпидемических мерах властей.

«А зачем вводили?»;

«Цирк продолжается»;

«Смотрели на реакцию толпы»;

«Бизнес вежливо попросил отменить?»;

«Единороссы просели в процентах»;

«Обкатка цифровизации»;

«Всем понятно, что Москва – это центр различных извращений, все в стране было бы намного проще если бы чиновники в регионах как попугаи не повторяли бы всё за столицей»;

«Эксперименты ставят»;

«Здравомыслие победило»;

«Собянин сейчас ещё что-нибудь выдумает – шоу коронавирус продолжается»;

«Это только для Москвы или для всех? А то непонятно, кажется всегда, что Москва – это вообще отдельное государство»;

«Выборы скоро, вот и отменили, после введения QR-кодов рейтинг единороссов стал отрицательным»;

«Собянину на хвост наступили, вот вам и отмена»;

«Власти доиграются в этот бред. Рано или поздно», – пишут в соцсетях россияне.