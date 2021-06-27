"Святое место атаковали бесы": Пришедшую в храм с коляской женщину прогнали и облили водой
В Ростове женщину не пустили в храм. Якобы Билблия запрещает вход туда с колясками. Затем в неё плеснули водой из ведра
В Ростове-на-Дону местная жительница решила сходить в Троицкий храм на улице Международная. Она была с младенцем, который спал в коляске. Когда она подошла ко входу, путь ей преградили две женщины, работающие в храме и наотрез отказались пускать её, ссылаясь на запрет входить в «храм Божий», который, по их мнению, прописан в Библии.
Ростовчанке предложили взять ребенка на руки, но так как он спал, она решила просто уйти — тогда они выплеснули на неё ведро воды: «Я сначала ушла, потом решила вернуться и снять эту личность на видео. Я думаю о ней должны знать! Святое место атаковали бесы», — пишет она в посте, который опубликовал местный паблик rostovglavniy_61 в Instagram.
На прикрепленном видео она повторно говорит с одной из этих женщин, которая объясняет, что запрет на проход с колясками связан с тем, что у них грязные колеса. На вопрос, в чем разница с грязной обувью, она не ответила.
Между тем в комментариях к посту многие пользователи встали на сторону женщины с коляской, хотя нашлись и те, кто осудил её: «Если Бога нет в душе,то вы его и в церкви не найдете.... Зачем в церкви поднимать такой скандал», — пишет один из них.
Другие задались справедливым вопросом о том, как в таком случае в храм должны попасть инвалиды-колясочники, которые по объективным причинам не могут оставить коляску у входа.