"Святое место атаковали бесы": Пришедшую в храм с коляской женщину прогнали и облили водой

На прикрепленном видео она повторно говорит с одной из этих женщин, которая объясняет, что запрет на проход с колясками связан с тем, что у них грязные колеса. На вопрос, в чем разница с грязной обувью, она не ответила.

Между тем в комментариях к посту многие пользователи встали на сторону женщины с коляской, хотя нашлись и те, кто осудил её: «Если Бога нет в душе,то вы его и в церкви не найдете.... Зачем в церкви поднимать такой скандал», — пишет один из них.

Другие задались справедливым вопросом о том, как в таком случае в храм должны попасть инвалиды-колясочники, которые по объективным причинам не могут оставить коляску у входа.