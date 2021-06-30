После второго за месяц ареста активистка Pussy Riot уехала из России
Вероника Никульшина вернется в Россию после сентябрьских выборов
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина, которая дважды отбыла 15-суточные аресты за неповиновение полиции, покинула Росси.
Как девушка отметила в разговоре с телеканалом «Дождь», после первого административного срока она поняла, что власти дают время для того, чтобы уехать из страны.
Никульшина отметила, что по дороге до аэропорта ее сопровождали люди на авто с номерами несуществующих регионов. Они провожали ее вплоть до регистрации на рейс.
Активистка уточнит место своего пребывания, когда окажется в конечной точке. Она уточнила, что ее отъезд – это не эмиграция. Она намерена вернуться в Россию после осенних выборов.
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