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Новости к утру 18 июля: Пальмовая ветвь "Титана" и сохранение зноя в Москве

В мире продолжают бушевать климатические аномалии: в России и Британии – зной, в Германии – потоп

Фото: Global Look Press

Германия

Только к середине грядущей недели аномальная жара в столичной регионе опустится до 20-25 градусов выше по Цельсию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр. Оранжевый уровень опасности из-за экстремальной погоды сохраняется в Москве уже 12 день подряд.

К слову, температурный рекорд установлен в Северной Ирландии (та, что входит в состав Великобритании). В субботу вблизи города Ньютаунардс зафиксирован показатель в 31,2 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 1983 году – 30,8 градусов выше ноля.

В Амурской области число смертельных жертв лобового столкновения двух грузовых поездов выросло до трех человек. Авария произошла на участке железной дороги Улак – Эльга. Еще один человек остается пропавшим без вести.

Редакция издания РБК намерена обратиться в правоохранительные органы в связи с поступающими угрозами в адрес журналистки Елены Сухоруковой. Подробности ситуации не разъясняются, но уточняется, что Сухорукова писала тексты о росте цен на продукты и фальшивой сайре.

В субботу вечером в столичном аэропорту Домодедово полиция задержала для проведения допроса экс-координатор самарского штаба Навального (признан в России экстремистской организацией) Марину Евдокимову для проведения допроса. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Евдокимовой выдано три повестки на допросы по делу о мошенничестве, возбужденному в конце 2020 года против Алексея Навального и его команды.

Последние данные о наводнении в Германии: 670 пострадавший, 156 погибших. Эти минимальные данные приводятся полицией города Кобленце. Ливневые дожди продолжаются на юго-западе Германии с понедельника, пишет ТАСС.

Фильм французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан» стал обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. В фильме главная героиня занимается сексом с машинами и убивает людей.

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