Россиянка поделилась перепиской девушки своего бывшего. Её вменили две статьи УК

18-летняя жительница города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа получила доступ к переписке своего бывшего парня с его новой девушкой в Instagram, изучила её и переслала общей знакомой. Следователи поступок юной особы оценили сразу на две статьи Уголовного кодекса. Встретить свой второй десяток она может в колонии.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета, против девушки возбуждено дело по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и части 1 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки»). По первой статье предусмотрена ответственность от штрафа до двухсот тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет, по второй максимальное наказание — год исправительных работ.

По данным ведомства, во второй половине мая 2021 года девушка прочитала переписку своего бывшего в Instagram, воспользовавшись тем, что молодой человек не установил на свой телефон блокировку. Она уделила особое внимание его общению с 23-летней девушкой и решила поделиться их перепиской с третьим лицом — общей знакомой бывшей пары, которую юноша обсуждал в частной беседе.

СУ СК РФ по ХМАО продолжает следственные действия по этому делу.