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"Никому не спастись от прививки": политолог рассказал о методах властей по массовой вакцинации

По словам эксперта, в Москве начали массово увольнять водителей трамваев и сотрудников метро

Фото: Global Look Press

Накануне Роструд уточнил правила увольнения и отстранения от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации, подчеркнув, что соответствующие действия руководства организаций являются допустимыми. В ответ на это представители НК «Объединение корпоративных юристов» указали ведомству на неточности в его разъяснениях. Судя по всему, профессиональная юридическая среда выступает совсем не на стороне органов исполнительной власти, стремящихся обеспечить высокие показатели по вакцинации в стране, а потому противостояние на этом фронте рискует затянуться.

Между тем вести с полей приходят далеко не самого обнадеживающего формата. К примеру, как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, ссылаясь на собственные источники, рвение властей обеспечить необходимую «явку» в рамках кампании по иммунизации населения, перешло на новый уровень. Так, по словам эксперта, в Москве уже начали массово увольнять водителей трамваев и сотрудников метро, причем под такие санкции попадают даже те из них, кто не может привиться из-за имеющихся медицинских противопоказаний.

«Россиян можно увольнять за отказ от вакцинации. Роструд нашел обоснование для этого решения с 76-й статье ТК РФ, а основанием для его принятия могут стать и другие нормативно правовые акты, которые можно специально подогнать под ситуацию с нынешней пандемией.

Ограничение прав граждан на перемещение, введение специальных QR-кодов, лишение дохода путем отстранения от работы или увольнения – вот единственные, как считают власти, эффективные меры, которые позволят достичь таких же показателей по вакцинации, как на Западе. На уровне 60%. Примечательно, что сегодня многие уже готовы и сами брать отвод от службы, лишь бы не вакцинироваться.

Так, в Москве уже массово увольняют водителей трамваев и работников метро, которые отказались делать прививку и подписывать соответствующие обязательства. Об этом сообщают руководители профсоюзов. По утверждению одного из них, увольняют даже тех работников, кто не может вакцинироваться из-за медотвода. Представители московской транспортной отрасли уже обсуждают возможность проведения забастовки, их готовы поддержать в КПРФ. Не так давно появилась информация о самостоятельном отводе врачей скорой помощи в подмосковном Одинцовском районе, в результате чего службу пришлось переукомплектовать из бригад других районов региона.

Начальство же требует с 15 августа начать отстранять людей. Но корпоративные юристы пока не видят для этого веских оснований, отмечая, что письмо Роструда создает больше вопросов, чем дает ответов. В то же время чиновники убеждены, что и все и без того понятно, и никому не спастись от прививки. В Роструде считают, что непривитые смогут вернуться к работе лишь после вакцинации или по завершению пандемии», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

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