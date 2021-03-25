"Роструд, как бы потом не пришлось давать заднюю!" В сети обсуждают правила отстранения непривитых сотрудников

История с добровольной (по словам президента), но на деле всё же принудительной вакцинацией набирает обороты. Через месяц наступит «момент X», когда работодатели смогут отстранять непривитых сотрудников от работы.

Роструд решил помочь работодателям и уточнил правила отстранения непривитых от коронавируса сотрудников. В частности, в них говорится, что работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заплаты, и речь идёт, в том числе, о тех, кто работает удалённо и не имеет при этом медицинского отвода от вакцинации.

Отстранение от работы должно быть оформлено с 15 августа. Перед этим работодатель должен запросить у сотрудника письменный отказ от вакцинации. Вернуться на рабочее место такое лицо сможет либо после устранения причины отстранения, либо после завершения пандемии.

В письме Роструда напоминается, что отстранение от работы прописано в Трудовом кодексе. В статье 76 говорится, что обоснованием для этого, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты.

В ведомстве отметили, что одним из таких случаев является нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которому отказ от профилактических прививок может стать причиной отстранения от работы, если её выполнение сопряжено с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями.

Также в Роструде указали, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, и она становится обязательной, если главный санитарный врач в субъекте выносит постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан.

Россияне, которых заставляют привиться буквально силой, выкручивая руки, по понятным причинам не рады таким письмам Роструда, поэтому в соцсетях началась дискуссия по этому поводу.