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"Роструд, как бы потом не пришлось давать заднюю!" В сети обсуждают правила отстранения непривитых сотрудников

Россияне критикуют Роструд и считают, что "такого шулерства с формулировками даже в картах не бывает"

Фото: Global Look Press

История с добровольной (по словам президента), но на деле всё же принудительной вакцинацией набирает обороты. Через месяц наступит «момент X», когда работодатели смогут отстранять непривитых сотрудников от работы.

Роструд решил помочь работодателям и уточнил правила отстранения непривитых от коронавируса сотрудников. В частности, в них говорится, что работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заплаты, и речь идёт, в том числе, о тех, кто работает удалённо и не имеет при этом медицинского отвода от вакцинации.

Отстранение от работы должно быть оформлено с 15 августа. Перед этим работодатель должен запросить у сотрудника письменный отказ от вакцинации. Вернуться на рабочее место такое лицо сможет либо после устранения причины отстранения, либо после завершения пандемии.

В письме Роструда напоминается, что отстранение от работы прописано в Трудовом кодексе. В статье 76 говорится, что обоснованием для этого, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты.

В ведомстве отметили, что одним из таких случаев является нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которому отказ от профилактических прививок может стать причиной отстранения от работы, если её выполнение сопряжено с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями.

Также в Роструде указали, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, и она становится обязательной, если главный санитарный врач в субъекте выносит постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан.

Россияне, которых заставляют привиться буквально силой, выкручивая руки, по понятным причинам не рады таким письмам Роструда, поэтому в соцсетях началась дискуссия по этому поводу.

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«Как обычно, подзаконная бумажка какого-то местечкового чиновника перекрывает Федеральное законодательство и Конституцию. Такого шулерства даже в картах не бывает!» – недоволен письмом Роструда читатель.

«Роструд не сказал главного, 5 статья закона об иммунопрофилактике отсылает к перечню работ, от которых отстранять можно. Этот перечень принимает правительство РФ. Региональные и местные чиновники, если будут дополнять этот перечень, совершают должностное правонарушение – превышение должностных полномочий», – нашёл недосказанность в письме Роструда и житель столицы.

«Прививаться во время пандемии – бред изначально. Прививки делают за 1,5-2 месяца до предполагаемого гриппа, чтобы организм выработал антитела и окреп. А тут в самый разгар. К ослабленному организму может прицепиться всё, что угодно», – объясняет россиянин.

«Все проблемы в том, что правая рука не знает, что делает левая. Всех обязывают вакцинироваться правдами и неправдами. Одновременно выпускают всех на море. Пакуют народ за нарушение ковидных ограничений и устраивают Чемпионат Европы и "Алые паруса". Список можно продолжать. Мои молодые коллеги про такие несуразицы жалуются словами, что у них происходит "взрыв мозга"», – высказывается инженер со стажем.

«Т. е. власти, которым народ платит зарплаты, объединились против народа? Встали на позицию: умрём от разрухи, но привьём всех», – раздражён петербуржец.

«А чего же чиновников не будут отстранять? Ах да, Песков же сказал, что потому что вакцинация добровольная…» – бесит россиянина политика двойных стандартов.

«Роструд, я думаю, скоро придётся включить заднюю, когда работать некому станет», – предупреждает россиянин напоследок.

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