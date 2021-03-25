"Готовят общественное мнение": в сети не верят в правдивость опроса бизнеса о локдауне

Сервис Oprosso объявил, что провёл исследование мнений российских предпринимателей о том, готовы ли они к новому локдауну. Результаты опроса поразили: большинство – готовы.

Так, согласно опроса, 51,5% бизнесменов ожидают повторного введения ограничений, а 62,3% опрошенных заявили о готовности к ним. При этом 23,5% респондентов отметили, что могут работать удалённо без ущерба для предприятия столько, сколько нужно.

По мнению ещё 9% предпринимателей, их предприятия способны функционировать так около полугода. 28% считают, что продержатся в подобном режиме несколько месяцев, а 21% – лишь несколько недель. В свою очередь, 18% участников опроса убеждены, что избежать потерь для бизнеса при таком раскладе не получится.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вводить новый локдаун в стране не планируют, тема эта не обсуждается. По его словам, чтобы избежать жёстких мер, россияне должны активнее вакцинироваться от Covid-19. Но мы же помним, что и добровольно-принудительный характер вакцинации властями ранее отвергался.