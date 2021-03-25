"Готовят общественное мнение": в сети не верят в правдивость опроса бизнеса о локдауне
Россияне уверены, что предприниматели категорически против этого шага
Сервис Oprosso объявил, что провёл исследование мнений российских предпринимателей о том, готовы ли они к новому локдауну. Результаты опроса поразили: большинство – готовы.
Так, согласно опроса, 51,5% бизнесменов ожидают повторного введения ограничений, а 62,3% опрошенных заявили о готовности к ним. При этом 23,5% респондентов отметили, что могут работать удалённо без ущерба для предприятия столько, сколько нужно.
По мнению ещё 9% предпринимателей, их предприятия способны функционировать так около полугода. 28% считают, что продержатся в подобном режиме несколько месяцев, а 21% – лишь несколько недель. В свою очередь, 18% участников опроса убеждены, что избежать потерь для бизнеса при таком раскладе не получится.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вводить новый локдаун в стране не планируют, тема эта не обсуждается. По его словам, чтобы избежать жёстких мер, россияне должны активнее вакцинироваться от Covid-19. Но мы же помним, что и добровольно-принудительный характер вакцинации властями ранее отвергался.
Именно поэтому в сети не особо верят представленным числам.
«Нелепая попытка власти сформировать общественное мнение, необходимое ей. Да каждый первый бизнесмен против, категорически против локдаунов», – уверен читатель.
«Ложь от начала и до конца. Я так понимаю, что просто решили добить до конца малый и средний бизнес», – грустно замечает москвич-бизнесмен.
«Некоторые организации из онлайн и дистанционки так и не вышли. У руководства семь пятниц на неделе. Доверия совершенно нет», – признает россиянин.
«Они готовы к локдауну или к очередному взлёту цен и снижению уровня дохода своих работников?», – работники смотрят на ситуацию по-своему.
«Да что нашим бизисменам, беда какая… Поднимут цены в очередной 100500-й раз, всё и окупится под молчание правительства», – считает инженер.
«Примерно 50% из тех, кто ещё "жив" сейчас "не готовы", а те кто готовы – похоже, уже "умерли", – предполагает, где в опросе собака зарыта читатель.
«А что за локдаун, из-за чего? Уже 40 миллионов вакцинировалось. Попова же сказала, что вакцинированные не распространяют заразу!» – вспоминает слова власти россиянин.
«Нашёл, кому верить…», – но его тут же ставят перед фактом, от которого трудно отгородиться.
Теги: #локдаун, #бизнес, #коронавирус
Рубрика: Общество