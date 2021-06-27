В ближайшие часы в столице ожидается гроза с ливнями и шквалистым ветром

Экстренные службы Москвы предупредили жителей столицы о приближении очередного шторма.

«С 13 часов с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», – передает «Интерфакс» сообщение столичного главка МЧС.

Автомобилистов предупредили о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковаться вдали от деревьев.

Накануне, 15 июля, столичный регион накрыли ливни с порывистым ветром, в подмосковных Мытищах был замечен смерч. В аэропорту Шереметьево из-за подтопления взлетно-посадочной полосы задержали десятки рейсов.