В ближайшие часы в столице ожидается гроза с ливнями и шквалистым ветром
Порывы ветра, по сообщениям МЧС, будут достигать 17 метров в секунду
Экстренные службы Москвы предупредили жителей столицы о приближении очередного шторма.
«С 13 часов с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», – передает «Интерфакс» сообщение столичного главка МЧС.
Автомобилистов предупредили о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковаться вдали от деревьев.
Накануне, 15 июля, столичный регион накрыли ливни с порывистым ветром, в подмосковных Мытищах был замечен смерч. В аэропорту Шереметьево из-за подтопления взлетно-посадочной полосы задержали десятки рейсов.