Роспотребнадзор заявил о стабилизации COVID-19 на фоне рекордной смертности в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России, несмотря на напряженную эпидемическую ситуацию в регионах, ее слова передают «Известия».

«Эпидемическая ситуация в регионах остается напряженной, но вместе с тем за прошедшие пять суток и на предыдущей неделе мы видим определенную стабилизацию, наметившееся замедление темпов прироста заболеваемости», — сказала Попова.

Как отмечает глава ведомства, заболеваемость в российских регионах увеличивается, пока в Москве идет спад.

«Притом что эпидситуация уходит из Москвы, заболеваемость снижается и доля Москвы в общей заболеваемости снижается с 37% на 25-й неделе до 20% на текущей неделе, мы, безусловно, отмечаем параллельный рост доли случаев в других регионах», — добавила она.

Глава ведомства также призвала соблюдать эпидемиологические требования, для того чтобы снизить частоту мутаций коронавируса.

Сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки было выявлено 799 погибших, это стало самым большим количеством летальных исходов с начала пандемии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьв объявили о том, что с 19 июля отменяется вход в кафе и рестораны региона по QR-кодам.