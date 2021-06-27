Пить или не пить - вот в чем вопрос: куда делась питьевая вода с прилавков магазинов

Уже целую неделю покупатели магазина «Пятерочка» жалуются на отсутствие питьевой воды на прилавках. Мы зашли в ближайший магазин, и действительно, воды стало меньше: прилавки полупустые, выбора не так много, как обычно. Продавцы и сами не знают, в чем дело, но признались, что на складе ничего толком не осталось, все, что в наличии, вынесли на прилавки:

- Не знаю, почему так мало воды, - пожимает плечами продавец одного из магазинов «Пятерочка». – Все, что привозят, выкладываем на витрины, но сейчас и вправду, воды берут много.

Представители X5 Group и вовсе не смогли дать внятного объяснения по поводу нехватки питьевой воды в их магазинах. Они уверяют, что никаких проблем с поставщиками нет.

- Из-за жаркой погоды спрос на напитки и некоторые другие продукты резко вырос. Мы оперативно увеличиваем наши мощности, чтобы обеспечить их доступность на полке, - коротко прокомментировали ситуацию в X5 Group.