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МИД РФ против беременного мужчины: Мария Захарова отчитала Twitter за эмодзи

"В какую геенну огненную нас толкают псевдоценности?" – негодует представитель российского внешнеполитического ведомства

Фото: Global Look Press

В интернете появился набор новых эмодзи, которые должны вскоре появиться в соцсетях и гаджетах.

Предварительный список значков опубликован в Twitter-аккаунте Emojipedia. Теперь они должны пройти отбор, победители будут определены к сентябрю.

Наиболее бурную реакцию у пользователей Сети вызвали костыль, рентген, а также беременный мужчина.

Новость привлекла внимание и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая увидела эмодзи с беременным мужчиной в пресс-релизе Twitter.

Дипломат тут же обвинила соцсеть в пропаганде «новой нормальности» и глобальной подмене понятий.

«У кого-то ещё есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом – добродетели и порока, добра и зла… Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба?» – возмущается представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

Новый набор эмодзи будет доступен к началу 2022 года. Обновление списка на гаджетах будет зависеть от операционной системы, приложения или самого устройства.

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