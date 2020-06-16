МИД РФ против беременного мужчины: Мария Захарова отчитала Twitter за эмодзи

Новость привлекла внимание и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая увидела эмодзи с беременным мужчиной в пресс-релизе Twitter.

Дипломат тут же обвинила соцсеть в пропаганде «новой нормальности» и глобальной подмене понятий.

«У кого-то ещё есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом – добродетели и порока, добра и зла… Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба?» – возмущается представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

Новый набор эмодзи будет доступен к началу 2022 года. Обновление списка на гаджетах будет зависеть от операционной системы, приложения или самого устройства.