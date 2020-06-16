МИД РФ против беременного мужчины: Мария Захарова отчитала Twitter за эмодзи
"В какую геенну огненную нас толкают псевдоценности?" – негодует представитель российского внешнеполитического ведомства
В интернете появился набор новых эмодзи, которые должны вскоре появиться в соцсетях и гаджетах.
Предварительный список значков опубликован в Twitter-аккаунте Emojipedia. Теперь они должны пройти отбор, победители будут определены к сентябрю.
Наиболее бурную реакцию у пользователей Сети вызвали костыль, рентген, а также беременный мужчина.
🥳 For #WorldEmojiDay which draft emoji candidate are you most looking forward to? 🗳️ Vote now: https://t.co/r13ggFy0gq pic.twitter.com/BaUtTyZgux— Emojipedia 📅 (@Emojipedia) July 15, 2021
Новость привлекла внимание и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая увидела эмодзи с беременным мужчиной в пресс-релизе Twitter.
Дипломат тут же обвинила соцсеть в пропаганде «новой нормальности» и глобальной подмене понятий.
«У кого-то ещё есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом – добродетели и порока, добра и зла… Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба?» – возмущается представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.
Новый набор эмодзи будет доступен к началу 2022 года. Обновление списка на гаджетах будет зависеть от операционной системы, приложения или самого устройства.
Теги: #Мария Захарова, #МИД
Рубрика: Общество