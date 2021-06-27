Мэр Углегорска сорвал выпуск газеты, написавшей о злоупотреблениях местного бизнеса

На Сахалине местные власти сорвали выпуск городской газеты «Углегорские новости» после того как журналисты опубликовали материал, в котором указали на несоблюдение экологических норм «Восточной горнорудной компанией». Чтобы не допустить печати тиража, обесточили типографию и редакцию СМИ, а издателя спешно уволили. Об инциденте в Telegram-канале издания рассказывает его главный редактор Зинаида Макарова.

Сперва в 10 часов утра в редакцию пришли двое заместителей главы «Восточной горнорудной компании» (ВГК), однако, не сумев договорится с журналистами, ушли. В 16:00 главреда вызвал мэр города Углегорск Сергей Дорощук (член «Единой России»), заявив, что г-жа Макарова уволена. Причем увольнение производилось в спешке, пишет Макарова, ей даже не выдали положенные выплаты. В администрации также не успели разобраться в подробностях её трудовой деятельности, поэтому она была уволена лишь с поста руководителя газеты, но не с позиции главного редактора. Функции последнего она выполнять продолжает.

«Я это связываю с тем, что руководители ВГК, узнав из разговора со мной о подготовке ряда материалов о деятельности ВГК, видимо, дали команду Дорощуку, чтобы впредь не вышла ни одна публикация (ни печатная, ни ТВ), а я была уволена», — предполагает г-жа Макарова.

Кроме того, в редакции издания и типографии, где печаталась газета, было отключено электричество — сообщается, что неизвестные просто перерубили кабели, а затем в офис СМИ лично приехал мэр Дорощук, потребовавший от журналистов прекратить работу и покинуть помещение.