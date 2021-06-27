Роструд: Отказавшихся вакцинироваться следует отстранять от работы без сохранения зарплаты

Роструд разъяснил механизм отстранения отказавшихся от вакцинации работников. Об этом пишут «Известия».

Как заявили в ведомстве, в случае если сотрудники отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний, работодатель вправе отстранять от работы таких граждан без сохранения зарплаты, это касается также и тех, кто трудится удаленно.

«Отказ от профилактических прививок может стать причиной негативного ответа при приеме на работу или для отстранения от нее, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», – пояснили в пресс-службе Роструда.

Там пояснили, что вакцинация становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача относительно отдельных категорий граждан. Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе.

Например, в Москве сотрудников следует привить первым компонентом вакцины до 15 июля, а вторым – до 15 августа. В случае, если работник до 15 августе не предоставил сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней, он должен быть отстранен от работы.

В Роструде уточнили, что если работник отказывается от вакцинации, то компания должна запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. При этом перевод на дистанционный режим не является альтернативой отстранению, так как работники на удаленке также должны проходить вакцинацию.