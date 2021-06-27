Сегодня, в 9:52

Полиция Гаити задержала еще двух причастных к убийству президента республики

Число задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза увеличилось до 23

Фото: Facebook Национальной полиции Гаити

Ранее было известно о 21 задержанном, 18 из которых оказались наемниками из Колумбии, еще двое – американцами гаитянского происхождения.

Как сообщается в Facebook национальной полиции, имена задержанных – Рейнальдо Корвитон и Жильбер Драгон. В домах, где они были схвачены, обнаружены винтовки, пистолеты и дробовики.

Поиски причастных к преступлению продолжаются, полиция объявила в розыск мужчину, который предположительно занимался координацией наемников. 

Напомним, 53-летний президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в своей резиденции. Его супруга, Мартин Мари Этьен Джозеф, получила серьезные ранения, ее эвакуировали на лечение в Майами. В настоящий момент жизни и здоровью женщины ниего не угрожает.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 22 часа назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 6 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Общество 1 минуту назад

В Москве возбудили уголовное дело из-за поддельных сертификатов о вакцинации на Госуслугах

Происшествия 2 минуты назад

Число погибших на дорогах Подмосковья в жару увеличилось вдвое

Общество 39 минут назад

Роструд: Отказавшихся вакцинироваться следует отстранять от работы без сохранения зарплаты

Общество 1 час назад

В Москве во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы и град

Здоровье и дом 2 часа назад

Кардиохирург предупредил о небольшом риске для сердца после вакцинации от COVID-19 у детей

Общество 2 часа назад

Большинство предпринимателей в России готовы к новому локдауну

Общество 3 часа назад

Около 62% россиян хотели бы стать самозанятыми, останавливает страх не найти клиентов

Расследование 4 часа назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Общество 10 часов назад

Меркель бессильна: Немецкие власти отказались ремонтировать дорогу в омской деревне

Политика 11 часов назад

Кому арест, кому госпитализация: как изолируют независимых кандидаток перед выборами

Происшествия 12 часов назад

Дошкольник украл у бабушки 275 тысяч, чтобы купить игрушки. Его задержала полиция

Общество 13 часов назад

"Татуировки – временное решение": Несмиян заподозрил скорое "чипирование" россиян

Общество 14 часов назад

"Прорыв собянинской Москвы": депутат Госдумы об идее о татуировках в виде QR-кодов

Расследование 14 часов назад

Иван Голунов начал цикл расследований о самых богатых региональных бизнесменах

Общество 15 часов назад

20 идей по развитию страны от Дмитрия Давыдова

Общество 15 часов назад

Большинство россиян предпочли морю дом, дачу или деревню в летний отпуск

Общество 17 часов назад

Эдварду Билу на два года запретили выходить из дома с 20 до 8 часов

Здоровье и дом 17 часов назад

"Спасибо, что жива": Записки нашего спецкора из ковидного ада

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика