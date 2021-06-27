Полиция Гаити задержала еще двух причастных к убийству президента республики

Ранее было известно о 21 задержанном, 18 из которых оказались наемниками из Колумбии, еще двое – американцами гаитянского происхождения.

Как сообщается в Facebook национальной полиции, имена задержанных – Рейнальдо Корвитон и Жильбер Драгон. В домах, где они были схвачены, обнаружены винтовки, пистолеты и дробовики.

Поиски причастных к преступлению продолжаются, полиция объявила в розыск мужчину, который предположительно занимался координацией наемников.

Напомним, 53-летний президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в своей резиденции. Его супруга, Мартин Мари Этьен Джозеф, получила серьезные ранения, ее эвакуировали на лечение в Майами. В настоящий момент жизни и здоровью женщины ниего не угрожает.