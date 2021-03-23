Сегодня, в 14:42

Президент Гаити был убит, первая леди ранена после нападения на его резиденцию

Группа преступников атаковала здание, где находился Моиз, он получил смертельное огнестрельное ранение

Фото: Global Look Press

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом пишет «Газета Гаити». 

Как сообщается, нападение произошло ночью 7 июля. Группа преступников атаковала здание, где находился Моиз. Он получил смертельное огнестрельное ранение. Во время нападения была также ранена в руку жена президента. 

Информацию об этом подтвердил премьер министр Клод Жозеф. Он также заявил, что на данный момент полиция берет ситуацию под свой контроль. Труп президента все еще будет в его комнате в ожидании юридического заключения.

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с февраля 2017 года. Ему было 53 года.

Рубрика: Политика

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 6 дней назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Политика 8 минут назад

Честь и достоинство за 300 тысяч

Общество 1 час назад

"Кремль спускает с цепи бульдогов": россияне в гневе от заявления Мишустина по вакцинации

Общество 1 час назад

Журнал Nature назвал российскую вакцину Sputnik-V эффективной и безопасной

Политика 2 часа назад

"Ситуация станет катастрофической": Зюганов оценил планы по "сбору" денег с россиян

Общество 2 часа назад

"До чего дошла Россия": соцсети о скандале с чиновниками и детьми-инвалидами в Нижегородской области

Общество 3 часа назад

В России выявили почти 24 тысячи заболевших COVID-19 за сутки

Происшествия 4 часа назад

В жизни не как в GTA: Неудавшееся ограбление прямиком из психдиспансера

Происшествия 4 часа назад

Захвативший заложников в тюменском банке сдался полиции

Общество 4 часа назад

Эксперт рассказал, что делать, если вы заболели после первой прививки от COVID-19

Происшествия 5 часов назад

BAZA: В Тюмени мужчина в маске взял заложников в "Сбербанке" и потребовал 15 млн рублей

Общество 6 часов назад

Почему врачи отговаривают вакцинироваться от COVID-19

Происшествия 7 часов назад

На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили тела девяти погибших

Общество 12 часов назад

Восстановлен по собственному желанию

Политика 15 часов назад

Для Бориса Вишневского найден полный тезка по округу, где он выдвигается на выборы

Политика 17 часов назад

Команда Навального рассекретила “нуждающихся соседей” Ларисы Гузеевой в Москве

Общество 18 часов назад

Что происходит в новом крупнейшем центре вакцинации в Гостином дворе

Общество 19 часов назад

"Нынешняя пенсионная система – это пирамида МММ": в сети иронизируют над ПФР, который похвастался ростом пенсий

Политика 20 часов назад

"Кремль уже бредит": общество высказало Пескову все, что думает о закрытии регионов на локдаун

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика