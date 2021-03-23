Президент Гаити был убит, первая леди ранена после нападения на его резиденцию

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом пишет «Газета Гаити».

Как сообщается, нападение произошло ночью 7 июля. Группа преступников атаковала здание, где находился Моиз. Он получил смертельное огнестрельное ранение. Во время нападения была также ранена в руку жена президента.

Информацию об этом подтвердил премьер министр Клод Жозеф. Он также заявил, что на данный момент полиция берет ситуацию под свой контроль. Труп президента все еще будет в его комнате в ожидании юридического заключения.

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с февраля 2017 года. Ему было 53 года.