Ольга Копосова: Мне кажется, против антипрививочников нужен кулак

– Коллектив съёмочной группы сериала «След» уже привились всем составом?

– У нас все кто хотели, привились сразу, те, кто не хотели, не привились до сих пор, я надеюсь, что скоро привьются.

– Что вас побудило вакцинироваться?

– Во-первых, я прививочный человек. Я человек социалистического строя, я из Советского Союза. Нас прививали всегда и по плану, мы всегда всю жизнь прививались. Ну, в детстве я, конечно, болела какими-то респираторными заболеваниями, но в принципе, я довольно здоровый человек.

Просто давно не было эпидемий, выросли поколения без болезней. А побеждены эти болезни страшные – и чума, и испанка – были именно с помощью вакцин. И люди просто этого не помнят. Им кажется, что это естественно, что мы ничем не болеем. Мы для этого коронавируса – биомасса! Как минимум 50-70% человечества должно привиться, тогда, считай, мы победили.

– Вы уверены в «Спутнике»?

– Естественно. А почему я должна быть в нём не уверена? Надо быть полным идиотом или с какими-то сломанными мозгами, чтобы думать, что меня обманывают мои врачи. Учёных, которые разрабатывали вакцину, я считаю героями нашей страны. И они должны меня обмануть, и я должна помереть? Это бред какой-то!

– Почему так сильно развито движение антипрививочников и не только в нашей стране?

– Да потому что люди привыкли противостоять власти, всему, что говорится сверху. Считается неприличным это поддерживать. Это элементарная информационная война. И самое страшное, что те, кто правы, не будут ничего доказывать.