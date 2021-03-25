Ольга Копосова: Мне кажется, против антипрививочников нужен кулак
Актриса поговорила Sobesednik.ru о причинах провала вакцинации против коронавируса в России
Российская актриса Ольга Копосова, известная всем по роли Галины Рогозиной в телесериале «След», вакцинировалась одной из первых.
– Я привилась «Спутником» и прекрасно себя чувствую, – рассказывает Ольга. – Я не болела с тех пор. Даже ОРВи не болела ни разу, хотя по жизни часто простужаюсь. Знаю, что после второго укола может быть плохо – и температура и недомогание, но об этом всем предупреждают и это всё отслеживается. И когда ты прививаешься, тебе предлагают сообщать о своих недомоганиях, предлагается помощь, можно позвонить, спросить – тебе помогут. В чем проблема-то?
Лучше ты один день или два ты потемпературишь, зато не будешь болеть так сильно. Мне кажется, что если человек от вакцины плохо себя чувствует, то, наверное, если бы он заразился «короной», он и лежал бы, скорее всего, в тяжёлом состоянии.
– В труппе сериала «След» есть ярые антипрививочники?
– Ярых не знаю, я знаю сомневающихся, тех, кто пока ждёт другую вакцину или тех, кто переболел. Да я сама такая.
– Коллектив съёмочной группы сериала «След» уже привились всем составом?
– У нас все кто хотели, привились сразу, те, кто не хотели, не привились до сих пор, я надеюсь, что скоро привьются.
– Что вас побудило вакцинироваться?
– Во-первых, я прививочный человек. Я человек социалистического строя, я из Советского Союза. Нас прививали всегда и по плану, мы всегда всю жизнь прививались. Ну, в детстве я, конечно, болела какими-то респираторными заболеваниями, но в принципе, я довольно здоровый человек.
Просто давно не было эпидемий, выросли поколения без болезней. А побеждены эти болезни страшные – и чума, и испанка – были именно с помощью вакцин. И люди просто этого не помнят. Им кажется, что это естественно, что мы ничем не болеем. Мы для этого коронавируса – биомасса! Как минимум 50-70% человечества должно привиться, тогда, считай, мы победили.
– Вы уверены в «Спутнике»?
– Естественно. А почему я должна быть в нём не уверена? Надо быть полным идиотом или с какими-то сломанными мозгами, чтобы думать, что меня обманывают мои врачи. Учёных, которые разрабатывали вакцину, я считаю героями нашей страны. И они должны меня обмануть, и я должна помереть? Это бред какой-то!
– Почему так сильно развито движение антипрививочников и не только в нашей стране?
– Да потому что люди привыкли противостоять власти, всему, что говорится сверху. Считается неприличным это поддерживать. Это элементарная информационная война. И самое страшное, что те, кто правы, не будут ничего доказывать.
– При ревакцинации будете рассматривать иные вакцины кроме «Спутника?»
– Я думала, что через год или два привьюсь какой-нибудь другой вакциной. Есть же какая-то вакцина слабенькая, которую в рот наливают. Надо почитать, посмотреть.
– Иностранной вакциной не было желания привиться?
– Именно иностранной прививаться не было желания. Я считаю, что у нас очень хорошие учёные. Мы всю жизнь прививались нашими вакцинами с детства и не болеем. Чего вдруг? То, что нас не хотела признавать Европа, это понятно. У них негласное соревнование – кто быстрее сделает вакцину: «Мы европейцы не будем вас признавать». Это элементарная голимая русофобия.
А наша вакцина была проверена, я знаю первых испытуемых, среди которых каждый пятый принял «пустышку». Я бы тоже пошла на испытания. Просто не пришла мысль тогда в голову. Раньше люди были готовы на какую-то жертвенность ради страны, ради идеи российской.
– Столичный мэр и губернатор Подмосковья разыграли среди прививочников суперпризы – автомобили и квартиру. Как вы смотрите на такие «пряники»?
– Когда людей чем-то начинают заманивать, среди них ещё большее недоверие возникает. Мне кажется, нужен кулак.
Давайте как в Израиле: если вы хотите ходить в рестораны, ездить на курорты в самолётах, поездах – прививайтесь. Те, кто не хочет – сидите дома. Все! Такая должна быть жёсткость. И это никакое не покушение на свободу.
А те, кто хочет прививаться – живите, на концерты, в театры ходите, гуляйте. Если мнения разделились, значит, надо их как-то разделить. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Когда речь идёт о жизни человечества о жизни россиян, здесь нужна твёрдая рука. Если бы я имела доступ к власти, я бы ввела жёсткие указы и по Москве и по стране.
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Рубрика: Общество