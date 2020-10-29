Сегодня, в 7:54

США запретили ввоз собак из России, Украины и Белоруссии из-за угрозы бешенства

В список государств, из которых нельзя привозить животных, попали также Азербайджан, Армения, Грузия и Казахстан

Фото: Global Look Press

Американские власти запретили ввоз собак в США из более чем 100 стран, в том числе России, из-за опасности распространения бешенства.

Как сообщается на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, в список включены также Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, а также ряд стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Нельзя ввозить и животных, которые последние полгода находились в указанных государствах.

Специальное разрешение на ввоз собак будут выдавать только гражданам США и лишь в исключительных случаях.

На какой срок введена мера, не уточняется.

Теги: #США

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Персона
Общество 15 часов назад

Китай хочет дружить или имеет виды на восток России?

Расследование 5 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Политика 35 секунд назад

Телеканалы Грузии прервали эфир после избиений на ЛГБТ-акции. Они требуют отставки премьера

Общество 45 минут назад

По 10 тысяч на школьника начнут раздавать с 16 августа. Но понадобится заявление

Общество 49 минут назад

В Москве начали делать татуировки с QR-кодами для прохода в рестораны и бары

Общество 1 час назад

Назван необходимый минимальный доход семьи, чтобы выжить в пандемию в России

Общество 1 час назад

Русской зиме конец. Через 30 лет России обещают потепление до европейских значений

Происшествия 08:58

На Урале завели дело после гибели двух работников детсада, чистивших канализацию

Предположительно, 33-летний завхоз и 63-летний разнорабочий отравились при очистке стоков, в детском саду идет проверка

Общество 2 часа назад

Главное к 14 июля: молитвы за Петра Мамонова, департизация, Союзное (не)государство

Общество 2 часа назад

В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации COVID-19 в июле и начале августа

Общество 3 часа назад

Гинцбург сообщил о начале вакцинации подростков от коронавируса до 20 сентября

Политика 4 часа назад

Бессонные ночи Марии Захаровой

Без рубрики 5 часов назад

Любовь, дружба, Лукашенко

Без рубрики 5 часов назад

Сегодня Московский зоопарк открывается для посетителей после очередного локдауна

Политика 11 часов назад

Путин предположил, что с его статьей об Украине сложно поспорить

Политика 14 часов назад

На Красной площади в Москве задержали мужчину в футболке "Свободу Навальному!"

Общество 15 часов назад

Китай хочет дружить или имеет виды на восток России?

Политика 15 часов назад

"Песков перегрелся на жаре": политолог напомнил представителю Кремля, кто президент России

Общество 15 часов назад

60-летний мужчина в Москве просто так убил 20-летнего парня

Политика 15 часов назад

Когда в ЕС одобрят российские вакцины? СМИ спрогнозировали сроки

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика