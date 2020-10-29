США запретили ввоз собак из России, Украины и Белоруссии из-за угрозы бешенства

Американские власти запретили ввоз собак в США из более чем 100 стран, в том числе России, из-за опасности распространения бешенства.

Как сообщается на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, в список включены также Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, а также ряд стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Нельзя ввозить и животных, которые последние полгода находились в указанных государствах.

Специальное разрешение на ввоз собак будут выдавать только гражданам США и лишь в исключительных случаях.

На какой срок введена мера, не уточняется.