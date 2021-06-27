Новые "Цапки": на юге реабилитируют лидеров банды и арестовывают их жертв
Потерпевшего от банды Цапков, бизнесмена Александра Исюка, арестовали по статье 306 УК РФ – заведомо ложный донос
Недавно ростовские следователи МВД приняли беспрецедентное решение, закрыв уголовное дело на лидеров самой кровавой банды: с Сергея Цапка, Натальи и Вячеслава Цеповяз, киллера Владимира Алексеева и Ивана Стришнего сняли обвинения в вымогательстве 70 миллионов рублей, а на самого потерпевшего – бизнесмена Александра Исюка возбудили уголовное дело за «заведомо ложный донос». Убийцам 12 человек в Кущевке, лидерам банды Цапков разрешили подать на реабилитацию и получить компенсацию.
Расследованием преступления занималась полковник Валентина Ильина, она в итоге дело закрыла и сняла арест с имущества Цапков.
На Александра Исюка, который в 2019 году заявил о вымогательстве у него 70 миллионов рублей и автомобиля Land Rover, оперативно возбудили дело по статье 306 УК РФ и сразу же арестовали. Обычно по такой статье не арестовывают, но с потерпевшим по делу Цапков решили иначе. Жители Кущевки уверены, что вся эта масштабная операция в Краснодарском крае сделана только для одного – никто не должен трогать членов банды Цапка.
Адвокаты тем временем пожаловались на следователя Валентину Ильину. Она, кстати, взяла в свое производство новое дело на Исюка, который ранее был у нее в статусе потерпевшего. Полковник Ильина курировала обыски и следственные действия у свидетелей и потерпевших по этому делу.
«В настоящее время на рассмотрении в следственном департаменте МВД России находится жалоба на действия начальника отдела СЧ ГСУ ГУ РО Ильиной, принявшей решение о прекращении уголовного дела по заявлению Исюка. Фактически, решение о прекращении уголовного дела является мнением одного должностного лица. При таких обстоятельствах, применять меру пресечения связанную с лишением свободы, к Исюку не оправдано и может быть расценено как метод оказания давления на него», – заявил адвокат Константин Мокрицкий.
Потерпевшего от банды Цапков оперативно арестовали по статье 306 УК РФ – заведомо ложный донос. По этой статье в России практически не арестовывают из-за небольшой тяжести преступления. Вдобавок, как говорят адвокаты, Исюк диабетик и ему регулярно необходима медицинская помощь.
«Уголовное дело в отношении Исюка возбуждено без достаточных оснований. Соответственно, задержание так же является незаконным, также как и арест. Мы обжаловали арест и планируем обжаловать незаконные действия следователя. Исюку А.Г. вменили 2 и 3 части ст. 306 УК РФ. Вторая часть предусматривает до 3 лет лишения свободы и относится к категории небольшой тяжести. За преступления небольшой тяжести меру пресечения избирают только в случае отсутствия постоянного места жительства у подозреваемого, обвиняемого. В действиях Исюка А.Г. отсутствует состав указанного преступления. По его заявлению было принято решение о возбуждении уголовного дела. Все изложенные Исюком в заявлении обстоятельства были проверены надлежащим образом и нашли свое подтверждение в ходе допросов лиц, очных ставов, осмотров документов. Приведенные доказательства согласуются между собой и не противоречат друг другу, в своей совокупности подтверждают показания Исюка. В ходе расследования осуществлялся прокурорский надзор. По результатам расследования уголовное дело направлялось в суд, при этом обвинительное заключение было утверждено прокуратурой района. Однако, по показаниям двух заинтересованных лиц, один и которых был обвиняемым по делу, возбужденному по заявлению Исюка, уголовное дело было прекращено и принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Исюка по ст. 306 УК РФ», – прокомментировал адвокат Исюка Константин Мокрицкий.
Вот что заявит относительно своего преследования сам бизнесмен. Выдержки из протокола допроса:
«Складывается впечатление, что возбужденное на меня дело – это еще один способ лишить меня доступа к правосудию по уголовному делу в отношении Стришней, Стришнего, Цеповяза, Цапка, Стрельцова и Алексеева. – заявил Александр Исюк, – Я настаиваю на том, что обстоятельства совершении в отношении меня преступления со стороны указанных лиц достоверны, и подтверждались на неоднократных допросах, очных ставках».
После закрытия дела следователи вернули Наталье Цеповяз 70 миллионов квадратных метров, а это в 40 больше территории Ватикана. Всего сняли аресты с десятков земельных участков, принадлежащих семье Цеповяз-Стришней. Теперь родственники Цапка и сами Цеповязы могут подать на реабилитацию и даже получить компенсацию за уголовное преследование.
Как финансовые преступления Цапков остались безнаказанными
После страшного убийства в 2011 году в станице Кущевка 12-ти человек, включая женщин и детей, были арестованы главари банды Цапков – Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз. Однако, коммерческие преступления следователи толком не расследовали. Подельники и родственники преступников до сих не заплатили никакой компенсации своим жертвам, никак не компенсировали своим жертвам за незаконный отъем у них огромных земельных участков. Так было и с семьей предпринимателя Владимира Дзюбы, у которого Иван Стришний и члены банды Цапка отобрали агропредприятие «Север Кубани».
Цапками руководили два лидера – Сергей Цапок отвечал за боевиков, а Вячеслав Цеповяз «курировал» экономику преступного сообщества. Их активными подельниками были члены семьи Цеповяз: жена Наталья, ее брат Иван Стришний и Андрей Цеповяз-младший брат. Угрозами, мошенничеством и прямым устранением они сконцентрировали в своих руках 70 тысяч гектаров плодородных земель. Империя «цапковских», построенная на вымогательстве и мошенничестве с кредитами Россельхозбанка, насчитывала множество предприятий, как чисто семейных: «Артекс-Агро», «Юг-Агротехника», ОПХ «Слава Кубани», так и общаковских, которые отбирали у фермеров.
Наталья Стришняя – новый «Цапок»
Схема работы главарей банды и их родственников заключалась в том, кредиты, получаемые предприятиями группы «Компаний Север Кубани» по фиктивным балансам, обналичивались и поступали в распоряжение главарей банды и членов их семей, а их семейные предприятия ООО ОПХ «Слава Кубани», ООО «Артекс-Агро» и ООО «Юг Агротехника» были «чистыми». По состоянию на 2011 год долги перед ОАО «Россельхозбанк» составили сумму 10 млрд руб. Уголовной ответственности за эти преступления Федор Стрельцов и Цеповязы – Стришние не понесли.
Уголовное преследование членов банды
В конце 2019 года официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что финансист банды Федор Стрельцов в соучастии с еще семью лицами несколько лет совершал экономические и уголовные преступления против бизнесменов Краснодарского края и Ростовской области, а общий ущерб, по версии следствия, превысил 1 миллиард рублей.
В декабре 2019 года Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание собрать все дела по экономическим составам и вымогательству, которые совершили члены семей Цеповяз – Стришних вместе с Цапком и Стрельцовым, в одном следственном органе – Первом следственном управлении ГСУ СКР с дислокацией в г. Ростове-на-Дону. Там сейчас сосредоточены заявления потерпевших Гордика, Дорошенко, Холмового, Сеховой, Лагошина и других. Стрельцов объявлен в международный розыск.
Но Наталья Стришняя, ее брат Иван Стришний и Андрей Цеповяз – еще на свободе по этим делам и ее судьба в руках следователей СКР.
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