Сегодня, в 11:49

Новые "Цапки": на юге реабилитируют лидеров банды и арестовывают их жертв

Потерпевшего от банды Цапков, бизнесмена Александра Исюка, арестовали по статье 306 УК РФ – заведомо ложный донос

Фото: РИА Новости

Недавно ростовские следователи МВД приняли беспрецедентное решение, закрыв уголовное дело на лидеров самой кровавой банды: с Сергея Цапка, Натальи и Вячеслава Цеповяз, киллера Владимира Алексеева и Ивана Стришнего сняли обвинения в вымогательстве 70 миллионов рублей, а на самого потерпевшего – бизнесмена Александра Исюка возбудили уголовное дело за «заведомо ложный донос». Убийцам 12 человек в Кущевке, лидерам банды Цапков разрешили подать на реабилитацию и получить компенсацию. 

Расследованием преступления занималась полковник Валентина Ильина, она в итоге дело закрыла и сняла арест с имущества Цапков. 

На Александра Исюка, который в 2019 году заявил о вымогательстве у него 70 миллионов рублей и автомобиля Land Rover, оперативно возбудили дело по статье 306 УК РФ и сразу же арестовали. Обычно по такой статье не арестовывают, но с потерпевшим по делу Цапков решили иначе. Жители Кущевки уверены, что вся эта масштабная операция в Краснодарском крае сделана только для одного – никто не должен трогать членов банды Цапка.

Адвокаты тем временем пожаловались на следователя Валентину Ильину. Она, кстати, взяла в свое производство новое дело на Исюка, который ранее был у нее в статусе потерпевшего. Полковник Ильина курировала обыски и следственные действия у свидетелей и потерпевших по этому делу.

«В настоящее время на рассмотрении в следственном департаменте МВД России находится жалоба на действия начальника отдела СЧ ГСУ ГУ РО Ильиной, принявшей решение о прекращении уголовного дела по заявлению Исюка. Фактически, решение о прекращении уголовного дела является мнением одного должностного лица. При таких обстоятельствах, применять меру пресечения связанную с лишением свободы, к Исюку не оправдано и может быть расценено как метод оказания давления на него», – заявил адвокат Константин Мокрицкий.

Потерпевшего от банды Цапков оперативно арестовали по статье 306 УК РФ – заведомо ложный донос. По этой статье в России практически не арестовывают из-за небольшой тяжести преступления. Вдобавок, как говорят адвокаты, Исюк диабетик и ему регулярно необходима медицинская помощь. 

«Уголовное дело в отношении Исюка возбуждено без достаточных оснований. Соответственно, задержание так же является незаконным, также как и арест. Мы обжаловали арест и планируем обжаловать незаконные действия следователя. Исюку А.Г. вменили 2 и 3 части ст. 306 УК РФ. Вторая часть предусматривает до 3 лет лишения свободы и относится к категории небольшой тяжести. За преступления небольшой тяжести меру пресечения избирают только в случае отсутствия постоянного места жительства у подозреваемого, обвиняемого. В действиях Исюка А.Г. отсутствует состав указанного преступления. По его заявлению было принято решение о возбуждении уголовного дела. Все изложенные Исюком в заявлении обстоятельства были проверены надлежащим образом и нашли свое подтверждение в ходе допросов лиц, очных ставов, осмотров документов. Приведенные доказательства согласуются между собой и не противоречат друг другу, в своей совокупности подтверждают показания Исюка. В ходе расследования осуществлялся прокурорский надзор. По результатам расследования уголовное дело направлялось в суд, при этом обвинительное заключение было утверждено прокуратурой района. Однако, по показаниям двух заинтересованных лиц, один и которых был обвиняемым по делу, возбужденному по заявлению Исюка, уголовное дело было прекращено и принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Исюка по ст. 306 УК РФ», – прокомментировал адвокат Исюка Константин Мокрицкий.

Александр Исюк

Вот что заявит относительно своего преследования сам бизнесмен. Выдержки из протокола допроса:

«Складывается впечатление, что возбужденное на меня дело – это еще один способ лишить меня доступа к правосудию по уголовному делу в отношении Стришней, Стришнего, Цеповяза, Цапка, Стрельцова и Алексеева. – заявил Александр Исюк, – Я настаиваю на том, что обстоятельства совершении в отношении меня преступления со стороны указанных лиц достоверны, и подтверждались на неоднократных допросах, очных ставках».

После закрытия дела следователи вернули Наталье Цеповяз 70 миллионов квадратных метров, а это в 40 больше территории Ватикана. Всего сняли аресты с десятков земельных участков, принадлежащих семье Цеповяз-Стришней. Теперь родственники Цапка и сами Цеповязы могут подать на реабилитацию и даже получить компенсацию за уголовное преследование. 

Как финансовые преступления Цапков остались безнаказанными

После страшного убийства в 2011 году в станице Кущевка 12-ти человек, включая женщин и детей, были арестованы главари банды Цапков – Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз. Однако, коммерческие преступления следователи толком не расследовали. Подельники и родственники преступников до сих не заплатили никакой компенсации своим жертвам, никак не компенсировали своим жертвам за незаконный отъем у них огромных земельных участков. Так было и с семьей предпринимателя Владимира Дзюбы, у которого Иван Стришний и члены банды Цапка отобрали агропредприятие «Север Кубани». 

Цапками руководили два лидера – Сергей Цапок отвечал за боевиков, а Вячеслав Цеповяз «курировал» экономику преступного сообщества. Их активными подельниками были члены семьи Цеповяз: жена Наталья, ее брат Иван Стришний и Андрей Цеповяз-младший брат. Угрозами, мошенничеством и прямым устранением они сконцентрировали в своих руках 70 тысяч гектаров плодородных земель. Империя «цапковских», построенная на вымогательстве и мошенничестве с кредитами Россельхозбанка, насчитывала множество предприятий, как чисто семейных: «Артекс-Агро», «Юг-Агротехника», ОПХ «Слава Кубани», так и общаковских, которые отбирали у фермеров.

Наталья Стришняя – новый «Цапок»

Схема работы главарей банды и их родственников заключалась в том, кредиты, получаемые предприятиями группы «Компаний Север Кубани» по фиктивным балансам, обналичивались и поступали в распоряжение главарей банды и членов их семей, а их семейные предприятия ООО ОПХ «Слава Кубани», ООО «Артекс-Агро» и ООО «Юг Агротехника» были «чистыми». По состоянию на 2011 год долги перед ОАО «Россельхозбанк» составили сумму 10 млрд руб. Уголовной ответственности за эти преступления Федор Стрельцов и Цеповязы – Стришние не понесли. 

Уголовное преследование членов банды

В конце 2019 года официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что финансист банды Федор Стрельцов в соучастии с еще семью лицами несколько лет совершал экономические и уголовные преступления против бизнесменов Краснодарского края и Ростовской области, а общий ущерб, по версии следствия, превысил 1 миллиард рублей.

В декабре 2019 года Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание собрать все дела по экономическим составам и вымогательству, которые совершили члены семей Цеповяз – Стришних вместе с Цапком и Стрельцовым, в одном следственном органе – Первом следственном управлении ГСУ СКР с дислокацией в г. Ростове-на-Дону. Там сейчас сосредоточены заявления потерпевших Гордика, Дорошенко, Холмового, Сеховой, Лагошина и других. Стрельцов объявлен в международный розыск.

Но Наталья Стришняя, ее брат Иван Стришний и Андрей Цеповяз – еще на свободе по этим делам и ее судьба в руках следователей СКР.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 часа назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 5 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Общество 16 минут назад

Песков не смог прокомментировать данные Росстата о положении российских семей

Общество 34 минуты назад

Россию ждёт китайско-индийское качество вакцинации

Политика 35 минут назад

"Медуза"*: Белгородская область обогнала Москву по прививкам, введя доплаты медикам

Общество 55 минут назад

Слепнущего отца экс-директора ФБК будут судить, несмотря на госпитализацию

Общество 1 час назад

Стрелявший в 13-летнюю девочку полицейский получил реальный срок. Сперва дали условный

Общество 1 час назад

Обязательная вакцинация в России действует уже более чем в 30 регионах: Инфографика

Общество 2 часа назад

Власти спросят у москвичей, кого следующим подвергнуть обязательной вакцинации

Общество 2 часа назад

"Мрачная фантастика обретает реальность": россияне в гневе от новостей о татуировках в виде QR-кодов

Общество 2 часа назад

Илья Гращенков: QR-коды предложили татуировать на человеке – что дальше?

Общество 2 часа назад

Не для обсуждения: Кузнецова высказалась о вакцинации подростков от коронавируса

Общество 2 часа назад

"Не обязал и не браки": Юрист объяснил позицию ЕСПЧ по однополым союзам. Конституция не мешает

Общество 3 часа назад

В России очередной рекорд по смертям из-за COVID-19 на фоне снижения числа заболевших

Политика 4 часа назад

Телеканалы Грузии прервали эфир после избиений на ЛГБТ-акции. Они требуют отставки премьера

Общество 5 часов назад

По 10 тысяч на школьника начнут раздавать с 16 августа. Но понадобится заявление

Общество 5 часов назад

В Москве начали делать татуировки с QR-кодами для прохода в рестораны и бары

Общество 5 часов назад

Назван необходимый минимальный доход семьи, чтобы выжить в пандемию в России

Общество 5 часов назад

Русской зиме конец. Через 30 лет России обещают потепление до европейских значений

Происшествия 08:58

На Урале завели дело после гибели двух работников детсада, чистивших канализацию

Предположительно, 33-летний завхоз и 63-летний разнорабочий отравились при очистке стоков, в детском саду идет проверка

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика