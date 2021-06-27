Новые "Цапки": на юге реабилитируют лидеров банды и арестовывают их жертв

Недавно ростовские следователи МВД приняли беспрецедентное решение, закрыв уголовное дело на лидеров самой кровавой банды: с Сергея Цапка, Натальи и Вячеслава Цеповяз, киллера Владимира Алексеева и Ивана Стришнего сняли обвинения в вымогательстве 70 миллионов рублей, а на самого потерпевшего – бизнесмена Александра Исюка возбудили уголовное дело за «заведомо ложный донос». Убийцам 12 человек в Кущевке, лидерам банды Цапков разрешили подать на реабилитацию и получить компенсацию.

Расследованием преступления занималась полковник Валентина Ильина, она в итоге дело закрыла и сняла арест с имущества Цапков.

На Александра Исюка, который в 2019 году заявил о вымогательстве у него 70 миллионов рублей и автомобиля Land Rover, оперативно возбудили дело по статье 306 УК РФ и сразу же арестовали. Обычно по такой статье не арестовывают, но с потерпевшим по делу Цапков решили иначе. Жители Кущевки уверены, что вся эта масштабная операция в Краснодарском крае сделана только для одного – никто не должен трогать членов банды Цапка.

Адвокаты тем временем пожаловались на следователя Валентину Ильину. Она, кстати, взяла в свое производство новое дело на Исюка, который ранее был у нее в статусе потерпевшего. Полковник Ильина курировала обыски и следственные действия у свидетелей и потерпевших по этому делу.

«В настоящее время на рассмотрении в следственном департаменте МВД России находится жалоба на действия начальника отдела СЧ ГСУ ГУ РО Ильиной, принявшей решение о прекращении уголовного дела по заявлению Исюка. Фактически, решение о прекращении уголовного дела является мнением одного должностного лица. При таких обстоятельствах, применять меру пресечения связанную с лишением свободы, к Исюку не оправдано и может быть расценено как метод оказания давления на него», – заявил адвокат Константин Мокрицкий.

Потерпевшего от банды Цапков оперативно арестовали по статье 306 УК РФ – заведомо ложный донос. По этой статье в России практически не арестовывают из-за небольшой тяжести преступления. Вдобавок, как говорят адвокаты, Исюк диабетик и ему регулярно необходима медицинская помощь.

«Уголовное дело в отношении Исюка возбуждено без достаточных оснований. Соответственно, задержание так же является незаконным, также как и арест. Мы обжаловали арест и планируем обжаловать незаконные действия следователя. Исюку А.Г. вменили 2 и 3 части ст. 306 УК РФ. Вторая часть предусматривает до 3 лет лишения свободы и относится к категории небольшой тяжести. За преступления небольшой тяжести меру пресечения избирают только в случае отсутствия постоянного места жительства у подозреваемого, обвиняемого. В действиях Исюка А.Г. отсутствует состав указанного преступления. По его заявлению было принято решение о возбуждении уголовного дела. Все изложенные Исюком в заявлении обстоятельства были проверены надлежащим образом и нашли свое подтверждение в ходе допросов лиц, очных ставов, осмотров документов. Приведенные доказательства согласуются между собой и не противоречат друг другу, в своей совокупности подтверждают показания Исюка. В ходе расследования осуществлялся прокурорский надзор. По результатам расследования уголовное дело направлялось в суд, при этом обвинительное заключение было утверждено прокуратурой района. Однако, по показаниям двух заинтересованных лиц, один и которых был обвиняемым по делу, возбужденному по заявлению Исюка, уголовное дело было прекращено и принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Исюка по ст. 306 УК РФ», – прокомментировал адвокат Исюка Константин Мокрицкий.