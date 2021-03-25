Катастрофа в Крыму: Глава республики высказался о несоблюдении масочного режима

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал катастрофой несоблюдение жителями полуострова перчаточного-масочного режима в общественном транспорте, а данные о проводимых проверках соблюдения этих мер – ложными. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы Крыма, он каждый день ездит по городу и, останавливаясь рядом с автобусами и троллейбусами, замечает, что большинство пассажиров в салоне находятся без масок.

«Могу сказать, что, по моим ощущениям, в масках до 10% (граждан прим. ред.) всего. (…) В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер», – заявил Аксенов.

Как рассказала главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, в данных муниципального контроля за соблюдением масочного режима представлены некорректные цифры. «В целом по республике Крым выявлено всего порядка 50 нарушений из общего количества проведенных рейдовых проверок на транспорте – более 800», – сообщила она.

Аксенов назвал данные о сотне проведенных мероприятий, при которых не было выявлено никаких нарушений, «полной ложью». «Если подписывали главы администраций, значит, они соучастники, по-другому сказать не могу», – добавил глава полуострова.

Сегодня Сергей Аксенов также сообщил на своей странице в социальных сетях о том, что в Крыму за 13 июля зафиксировано 375 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, это максимальное количество новых заболевших за сутки с начала пандемии в республике.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», – добавил он.