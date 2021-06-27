Большинство россиян предпочли морю дом, дачу или деревню в летний отпуск
Каждый третий россиянин предпочтет по тем или иным причинам остаться на отпуск дома
Портал SuperJob опубликовал результаты опроса экономически активного населения России о том, где они проведут летний отпуск в период с июля по сентябрь.
Выяснилось, что наибольшая часть наших сограждан из числа опрошенных (31%) останутся на отпуск дома.
Еще 4% россиян намерены выбраться на природу, 2% намереваются посетить Петербург, столько россиян поедут в Европу или в иные открытые для россиян страны.
Другие респонденты называли Алтайский край, Абхазию, Армению, Камчатку, Байкал и разные санатории (14%). 3% затруднились ответить.
Всего в опросе приняли участие 1 600 респондентов из 388 населенных пунктов во всех федеративных округах.
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