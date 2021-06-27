Вдова Владимира Арцибашева: "Будем делать ДНК с покойным" –эксклюзив Sobesednik.ru

Экс-жена продюсера Владимира Арцибашева (погибшего в 2019ом году в одной из столичных медклиник) Анжела Хачатурьян и дочери подали иск в суд на Первый канал.

В качестве компенсации морального вреда заявлены 10 миллионов рублей. А также требование уголовной ответственности за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию семьи.

История смерти Владимира Арцибашева осенью 2019 года нашумела в прессе. Продюсер ушел из жизни при странных обстоятельствах – в одной из частных клиник Москвы. Буквально за несколько дней до смерти его имущество пытались продать по доверенностям, а некоторое, как например, дорогой внедорожник, было продано по документу с поддельной подписью (что установлено почерковедческой экспертизой). Значительная часть денежных средств с одного из банковских счетов была снята за десять (!) часов до его смерти. Уже возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупных размерах группой лиц»), а также по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование взял под личный контроль глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин.