Вдова Владимира Арцибашева: "Будем делать ДНК с покойным" –эксклюзив Sobesednik.ru
Бывшая супруга продюсера Владимира Арцибашева, который скончался в 2019 году, подала в суд на Первый канал за клевету
Экс-жена продюсера Владимира Арцибашева (погибшего в 2019ом году в одной из столичных медклиник) Анжела Хачатурьян и дочери подали иск в суд на Первый канал.
В качестве компенсации морального вреда заявлены 10 миллионов рублей. А также требование уголовной ответственности за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию семьи.
История смерти Владимира Арцибашева осенью 2019 года нашумела в прессе. Продюсер ушел из жизни при странных обстоятельствах – в одной из частных клиник Москвы. Буквально за несколько дней до смерти его имущество пытались продать по доверенностям, а некоторое, как например, дорогой внедорожник, было продано по документу с поддельной подписью (что установлено почерковедческой экспертизой). Значительная часть денежных средств с одного из банковских счетов была снята за десять (!) часов до его смерти. Уже возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупных размерах группой лиц»), а также по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование взял под личный контроль глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин.
В начале июня после обнародования скандальных фактов в прессе на Хачатурьян было совершено нападение.
– СМИ поспешили написать, будто в меня плеснули кислотой. На самом деле это был непонятный препарат химического происхождения. После попадания в глаза причинил серьезные ожоги роговицы – что и было зафиксировано врачами при осмотре, а также в заключении медицинского консилиума. Я с трудом прихожу в себя, – рассказала нам женщина, – Думаю, мотивы организаторов нападения – заставить меня прекратить борьбу, которую веду во имя памяти Арцибашева и ради наших дочерей. Они требуют, чтобы виновные в смерти отца понесли наказание по закону. Я не намерена сдаваться.
Через несколько дней после несчастного случая с Хачатурьян на одном из ведущих телеканалов страны в эфир вышло популярное ток-шоу. В студии звучало: «…Хачатурьян вымогала у него (Владимира Арцибашева – прим.ред) деньги», (это цитаты – прим. авт.); «дети …проматывали его (Владимира Арцибашева – прим. авт.) состояние»; «дети… из-за презренного металла …стали оплевывать своего отца…»; «…это не его (Владимира Арцибашева – прим. авт.) дети»; «…Девочки крадут (у отца – прим. авт) карточку, с поддельными подписями снимают в банке деньги, принадлежащие папе…» И так далее.
Актриса массовки (которая часто участвует в ТВ-эфирах на федеральных каналах, разыгрывая спектакли по различным темам), въехавшая в студию на инвалидной коляске, и вовсе обвинила Анжелу Хачатурьян в организации на нее – актрису – нападения с переломами ног и даже … пневмотораксом (!)
Как известно, при пневмотораксе (серьезное заболевание легких, орган фактически сдувается) больной не в силах самостоятельно не только передвигаться, но даже дышать.
– Все предъявленные мне и моим дочерям в данной программе обвинения столь же легко документально опровергнуть, как и «пневмоторакс» данной дамы, с которой никогда не был знаком ни мой супруг, ни я сама, – негодует Анжела Хачатурьян, – Например, касаемо, будто дочери «не от Арцибашева»: так вот, сохранился его биоматериал (брали на судебную экспертизу после смерти).
Мы пройдем процедуру ДНК и легко докажем обратное: что это его дочери! Мы могли бы не идти на такое унижение памяти моего мужа, ведь обе дочери рождены в зарегистрированном браке, Арцибашев записан как их отец в свидетельстве о рождении и данный факт не оспаривал! Но клеветников, вещающих в эфирах центральных федеральных каналов, стоит наказывать строго.
– Это будет беспрецедентное судебное дело, учитывая, что статья о намеренной публичной клевете с недавних пор стала уголовной и карается вплоть до лишения свободы, – поддерживает маму Анна Арцибашева, – Ведь оклеветали моего отца, настоящая причина смерти которого пока выясняется.
Также продолжается судебный марафон – не менее резонансный – дочерей Владимира Арцибашева (Анна и Ксения признаны потерпевшими) против клиники, где погиб их отец. В качестве моральной компенсации семьей продюсера заявлены 60 (шестьдесят) миллионов рублей.
– Дело не в деньгах, – подчеркивает Анна Арцибашева, – По Конституции жизнь человека бесценна и неприкосновенна, а суды защищают Конституцию и граждан.
Имеется судебный прецедент: в Санкт-Петербурге государственной (!) клинике присудили выплатить 15-миллионую компенсацию родным девушки, погибшей (как установил суд) по их, клиники, вине. Речь о государственном (это важно!) учреждении, существующем на бюджетные деньги. Врачам которого не снились даже в радужных снах доходы их коллег из частной медицины. Почему же суды с частных клиник взыскивают смешные деньги? Так не должно быть.
Частные больницы с ежегодными прибылями в миллионы долларов должны выплачивать и эквивалентные компенсации, соразмерные их доходам и ценам на услуги. Тогда такие «фабрики смерти» исчезнут как экономически невыгодные. Вот за что мы боремся. Чтобы пациентов и клиентов лечили – а не «разводили на деньги».
Теги: #скандалы, #Первый канал
Рубрика: Общество