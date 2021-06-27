"Теперь он обязан на ней жениться, и пофиг, что ей 75 лет": в сети шутят над историей с Крита

Греческие СМИ опубликовали забавную новость. Спасатель с Крита второй год подряд спасает в одном и том же месте одну и ту женщину. Ежегодно тонущей оказалась 75-летняя россиянка.

«Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением. 75-летняя россиянка, постоянная жительница этого района, спустилась на пляж искупаться, но из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно её и на том же месте он спас в прошлом году», – сообщили греческие СМИ.

Сам спасатель сказал, что был так удивлён, что сказал женщине: «Снова ты?! Опять?!»

Он в шутку назвал россиянку своим лучшим клиентом и попросил её больше не купаться в таких условиях без разрешения спасателей.

В сети в простое совпадение не поверили и предположили, что это любовь!

«После этого, он просто обязан на ней жениться! Но если он ничего не понял, то придётся спасать уже в третий раз», – шутит читатель.

«Да, и пофиг, что ей 75 лет. У любви нет ограничений по возрасту!» – вторит ему следующий комментатор.

«Она была готова отдаться своему спасителю ещё в первый раз, а он дурачок не понял», – вал шуток продолжается.

«Вчера шла через парк – изнасиловали… Сегодня снова пойду», – вспоминает в тему «бородатый» анекдот россиянин.

«Как-то в море водолаз женщину от смерти спас, а когда на ней женился – сам пошёл и утопился», – история явно пришлась читатель по душе.

«Наивный, неискушённый спасатель, пообщайся с российскими спасателями, которые каждый год с одной и той же льдины спасают одних и тех же рыбаков… Вот где стабильность, упорство и тупость», – завершает шуткой обсуждение петербуржец.