"Теперь он обязан на ней жениться, и пофиг, что ей 75 лет": в сети шутят над историей с Крита
Два года подряд местный спасатель вытаскивает из воды одну и ту же пожилую россиянку
Греческие СМИ опубликовали забавную новость. Спасатель с Крита второй год подряд спасает в одном и том же месте одну и ту женщину. Ежегодно тонущей оказалась 75-летняя россиянка.
«Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением. 75-летняя россиянка, постоянная жительница этого района, спустилась на пляж искупаться, но из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно её и на том же месте он спас в прошлом году», – сообщили греческие СМИ.
Сам спасатель сказал, что был так удивлён, что сказал женщине: «Снова ты?! Опять?!»
Он в шутку назвал россиянку своим лучшим клиентом и попросил её больше не купаться в таких условиях без разрешения спасателей.
В сети в простое совпадение не поверили и предположили, что это любовь!
«После этого, он просто обязан на ней жениться! Но если он ничего не понял, то придётся спасать уже в третий раз», – шутит читатель.
«Да, и пофиг, что ей 75 лет. У любви нет ограничений по возрасту!» – вторит ему следующий комментатор.
«Она была готова отдаться своему спасителю ещё в первый раз, а он дурачок не понял», – вал шуток продолжается.
«Вчера шла через парк – изнасиловали… Сегодня снова пойду», – вспоминает в тему «бородатый» анекдот россиянин.
«Как-то в море водолаз женщину от смерти спас, а когда на ней женился – сам пошёл и утопился», – история явно пришлась читатель по душе.
«Наивный, неискушённый спасатель, пообщайся с российскими спасателями, которые каждый год с одной и той же льдины спасают одних и тех же рыбаков… Вот где стабильность, упорство и тупость», – завершает шуткой обсуждение петербуржец.
Теги: #Крит, #спасатели
Рубрика: Общество