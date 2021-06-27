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Некурящим россиянам предложили увеличить отпуск на 10 дней

По мнению эксперта, это станет действенным механизмом для осознанного отказа многих сотрудников от курения

Фото: Global Look Press

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить ежегодный отпуск для некурящих работников на 10 дней. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в письме.

Как отмечает Хамзаев, курящие россияне тратят на вредную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или около 20 рабочих дней в году. 

По мнению общественника, все издержки, которые связанны с курением работников, вынуждены нести работодатели и государство.

Он считает, что подобный положительный пример станет действенным механизмом для осознанного отказа многих сотрудников от курения. 

Рубрика: Общество

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