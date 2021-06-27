Некурящим россиянам предложили увеличить отпуск на 10 дней

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить ежегодный отпуск для некурящих работников на 10 дней. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в письме.

Как отмечает Хамзаев, курящие россияне тратят на вредную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или около 20 рабочих дней в году.

По мнению общественника, все издержки, которые связанны с курением работников, вынуждены нести работодатели и государство.

Он считает, что подобный положительный пример станет действенным механизмом для осознанного отказа многих сотрудников от курения.