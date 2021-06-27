"Куйвашев, строители сами в этой пробке стоят": в сети иронизируют над выступлением главы Свердловской области

Но россиян такой «активностью» чиновников уже, к счастью, не проведёшь. В соцсетях уверены, что выступление на всю страну случилось не просто так, а по какой-то только Куйвашеву ведомой причине, скорее всего, из-за сентябрьских выборов в Госдуму. Ведь надо же продемонстрировать простому люду активную работу…

«А губернатор не в курсе, что так происходит сплошь и рядом?» – сходу задали ему риторический вопрос.

«Точно! А ещё интересно, чего ж он раньше не смотрел? Чего это вдруг ему приспичило? Тут что-то не то. Я вот думаю, хорошо губернатор устроился, мышкой поводил и подглядел… А вот оторвать себя от кресла и самому съездить, и дать им там всем люлей? Слабо? Бла-бла-бла всё это!» – не верит в искренность возмущения житель Екатеринбурга.

«Куйвашев, строители сами в этой пробке стоят», – шутит читатель.

«А что губернатор удивляется? Они же все вместе с Путиным и "ЕдРом" научили всех как нужно работать, создавая видимость этой работы… Всё как учили…», – следует ещё один втык Куйвашеву.

«Интересно, а Собянин в Москве кроме себя найти кого-то может?» – переключается читатель на столицу.

«Если бы наши деньги с транспортного налога, с «Платона», с транспортного налога, в который повторно заложили в акцизы на топливо, и который мы платим ещё раз, заправляясь, шли непосредственно на ремонт дорог и на оплату ремонтникам-дорожникам, а не на строительство платных частных автобанов, содержание бюрократов из различных дорожных фондов, фирм-прокладок, подрядчиков и субподрядчиков и прочих насосов-чиновников, то мы бы уже давно даже на какие-нибудь хутора или заимки заезжали бы по автомагистралям…

В реалии дело обстоит так, как ответил Путин на одной из горячих линий на просьбу автолюбителя починить единственную дорогу: "А зачем вам нужна машина, если дороги нет?" И так везде – во всех отраслях экономики…» – даёт расширенное объяснение проблеме читатель.

«Чему он удивился? Кругом одни торгаши и спекулянты, рабочий люд вымирает. Скоро работать некому будет совсем. Скоро наша элита друг друга будет заставлять работать», – скептичен россиянин.

«Согласен, скоро в России вообще некому будет работать. За 300-400 долларов в месяц. Кругом блогеры, менеджеры-спекулянты да чиновники. Так что, губернатор, собирай своих в администрации, раздавай лопаты да кувалды и веники – и вперёд! А то языком вертеть, сидя на попе, любой мастак», – даёт совет губернатору ещё один житель региона.

«Китайцы за одну ночь бы все работы завершили», – приводит в пример рабочих соседнего государства читатель.

«За два года построили самую длинную на тот момент дорогу Москва – Минск. И 20 лет не могут сделать объезд Одинцово. Блоки, квартал красных фонарей и ни одного рабочего. А по России едешь, такое впечатление, что одна бригада работает. И вот эту бригаду то туда, то сюда…» – горько иронизирует напоследок россиянин.

P. S.

Впрочем, губернатор своим гневом добился возобновления работ.