"Куйвашев, строители сами в этой пробке стоят": в сети иронизируют над выступлением главы Свердловской области
Евгений Куйвашев не обнаружил на ремонте дороги, из-за которого растянулась огромная пробка, рабочих, и погрозил им пальчиком
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев жёстко выступил на своей странице в Instagram. Он заявил об отсутствии рабочих на участке дороги в Екатеринбурге, из-за ремонта которого образовалась гигантская пробка.
«Я решил проверить, как подрядчик ведёт работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке», – написал он.
Куйвашев поручил вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» к себе на разговор и подчеркнул, что «так работать нельзя». Огромная пробка образовалась из-за ремонта моста в сторону аэропорта «Кольцово».
Но россиян такой «активностью» чиновников уже, к счастью, не проведёшь. В соцсетях уверены, что выступление на всю страну случилось не просто так, а по какой-то только Куйвашеву ведомой причине, скорее всего, из-за сентябрьских выборов в Госдуму. Ведь надо же продемонстрировать простому люду активную работу…
«А губернатор не в курсе, что так происходит сплошь и рядом?» – сходу задали ему риторический вопрос.
«Точно! А ещё интересно, чего ж он раньше не смотрел? Чего это вдруг ему приспичило? Тут что-то не то. Я вот думаю, хорошо губернатор устроился, мышкой поводил и подглядел… А вот оторвать себя от кресла и самому съездить, и дать им там всем люлей? Слабо? Бла-бла-бла всё это!» – не верит в искренность возмущения житель Екатеринбурга.
«Куйвашев, строители сами в этой пробке стоят», – шутит читатель.
«А что губернатор удивляется? Они же все вместе с Путиным и "ЕдРом" научили всех как нужно работать, создавая видимость этой работы… Всё как учили…», – следует ещё один втык Куйвашеву.
«Интересно, а Собянин в Москве кроме себя найти кого-то может?» – переключается читатель на столицу.
«Если бы наши деньги с транспортного налога, с «Платона», с транспортного налога, в который повторно заложили в акцизы на топливо, и который мы платим ещё раз, заправляясь, шли непосредственно на ремонт дорог и на оплату ремонтникам-дорожникам, а не на строительство платных частных автобанов, содержание бюрократов из различных дорожных фондов, фирм-прокладок, подрядчиков и субподрядчиков и прочих насосов-чиновников, то мы бы уже давно даже на какие-нибудь хутора или заимки заезжали бы по автомагистралям…
В реалии дело обстоит так, как ответил Путин на одной из горячих линий на просьбу автолюбителя починить единственную дорогу: "А зачем вам нужна машина, если дороги нет?" И так везде – во всех отраслях экономики…» – даёт расширенное объяснение проблеме читатель.
«Чему он удивился? Кругом одни торгаши и спекулянты, рабочий люд вымирает. Скоро работать некому будет совсем. Скоро наша элита друг друга будет заставлять работать», – скептичен россиянин.
«Согласен, скоро в России вообще некому будет работать. За 300-400 долларов в месяц. Кругом блогеры, менеджеры-спекулянты да чиновники. Так что, губернатор, собирай своих в администрации, раздавай лопаты да кувалды и веники – и вперёд! А то языком вертеть, сидя на попе, любой мастак», – даёт совет губернатору ещё один житель региона.
«Китайцы за одну ночь бы все работы завершили», – приводит в пример рабочих соседнего государства читатель.
«За два года построили самую длинную на тот момент дорогу Москва – Минск. И 20 лет не могут сделать объезд Одинцово. Блоки, квартал красных фонарей и ни одного рабочего. А по России едешь, такое впечатление, что одна бригада работает. И вот эту бригаду то туда, то сюда…» – горько иронизирует напоследок россиянин.
P. S.
Впрочем, губернатор своим гневом добился возобновления работ.
Теги: #Евгений Куйвашев, #Свердловская область, #ремонт дорог
Рубрика: Общество