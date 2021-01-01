60-летний мужчина в Москве просто так убил 20-летнего парня

В Москве перед судом предстанет 60-летний мужчина, который совершил из хулиганский побуждений убийство в городском округе Зеленоград (входит в состав Москвы).

Как пишет АГН «Москва», агрессор 30 декабря 2020 года вечером, будучи пьяным, вышел из своего подъезда с ножом и из бессмысленных хулиганских намерений нанес удар ножом 20-летнему парню.

Молодого человека доставили в больницу, но, несмотря на старания медиков, он скончался от кровопотери и шока.

Убийцу быстро нашли по камерам видеонаблюдения, задержали и арестовали. Разбирательство будет вестись в Московском городском суде.