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Отключаем негатив. Как защитить себя от стресса на работе

Даже на самой замечательной работе случаются неприятные моменты, которые могут стать причиной сильного стресса. О том, как избежать подобных ситуаций, а также как справиться с негативными эмоциями, расскажем в нашем материале.

Причиной стресса могут быть стать самые разные факторы – напряжённые отношения с коллегами, внезапно свалившийся на ваши плечи внушительный объём работы, недовольство занимаемой должностью или получаемой на этой должности зарплатой и так далее. И далеко не всегда может что-то изменить, чтобы от данного источника избавиться. А вот обустроить своё рабочее место таким образом, чтобы оно само по себе не провоцировало негативные эмоции и не усугубляло текущую неприятную ситуацию – очень даже возможно!

Если вас регулярно заставляет нервничать ситуация, в которой вам приходится долго искать нужный документ, свою записную книжку или ножницы, то первым делом стоит навести порядок на своём рабочем столе, а также поддерживать его в дальнейшем. Убедитесь, что вам не мешают работать никакие посторонние шумы (от них, к примеру, можно спасаться при помощи наушников), что освещение рабочего пространства достаточное и комфортное для продуктивной работы, а мебель (например, стол и стул) не вынуждают вас работать в неудобной позе.

Объявите перерыв

Даже небольшие паузы во время трудового дня могут сделать рабочее время более приятным и менее стрессовым. В порядке исключения, конечно, можно раз или два пропустить обед, когда близится конец месяца или поджимают сроки выполнения очень важной задачи. Но превращать исключение в правило – верный путь к переутомлению, выгоранию и прочим неприятным последствиям, которые совершенно точно не пойдёт на пользу ни вашей работоспособности, ни вашему здоровью.

Быть проще

Нередко случается так, что та проблема, которая буквально погружает человека в пучину сильного стресса, при внимательном и спокойном рассмотрении оказывается не столь глобальной и фатальной. Конечно, ошибка в отчётё как минимум неприятна и не профессиональна, но стоит ли она того, чтобы терять сон на несколько дней? Лучше приложить все возможные усилия для того, чтобы нивелировать последствия данной оплошности, если этого не избежать – как можно спокойнее принять наказание (например, выговор от начальника), а после – отпустить ситуацию, постаравшись не повторять её в дальнейшем.

Природа против стресса

Защититься от стресса могут помочь и различные народные средства. в числе наиболее популярных – чай с ромашкой, мятой или мелиссой (если ни одна из этих трав не вызывает у вас аллергии или другие неприятных «побочек»). К слову, мяту можно добавлять не только в свою чашку, но и в тёплую ванну в конце напряжённого дня: она помогает расслабиться и снять головную боль. А вот ванна с отваром липы поможет лучше и быстрее заснуть. 

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