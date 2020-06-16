Дипломата из США уличили в краже железнодорожной стрелки под Тверью

Внешнеполитическое ведомство США никак не реагирует на сообщение российских СМИ о преступлении, в котором обвиняют их представителя в Тверской области.

Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором мужчина, похожий на сотрудника посольства США Паркера Уилсона, выкорчевывает флюгарку – стрелочный указатель у железной дороги. Добытый инвентарь он уносит с собой в лес.

Уголовное дело по этому инциденту было возбуждено, но с подозреваемого так и не сняли дипломатический иммунитет. Посольство Штатов игнорирует запросы по сотруднику, хотя дипломатическая нота была направлена сразу после установления личности.

Дело пришлось закрыть из-за того, что мужчина уехал на родину. Кто оплатит кражу – неизвестно. Сомнений в том, что следователи обознались – мало. Страницы в соцсетях Паркера Уилсона явно указывают, что у американца страсть к железной дороге и всему, что с этим связано.

Мария Захарова прокомментировала по сути международный эксцесс отсылкой к русскому классику Антону Павловичу Чехову с его рассказом «Злоумышленник».

«[В этом рассказе] человек откручивал гайки и делал с них грузила. И когда на суде ему говорили, что это опасно, он говорил, что такого не имел в виду, ему просто нужны были грузила»

, – пыталась описать сравнить мотивацию дипломата Мария Захарова.