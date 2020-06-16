Сегодня, в 17:19

Дипломата из США уличили в краже железнодорожной стрелки под Тверью

Представительница МИД Мария Захарова вспомнила в связи с этим рассказ Чехова “Злоумышленник”

Фото: Скриншот с видео НТВ

Внешнеполитическое ведомство США никак не реагирует на сообщение российских СМИ о преступлении, в котором обвиняют их представителя в Тверской области.

Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором мужчина, похожий на сотрудника посольства США Паркера Уилсона, выкорчевывает флюгарку – стрелочный указатель у железной дороги. Добытый инвентарь он уносит с собой в лес.

Уголовное дело по этому инциденту было возбуждено, но с подозреваемого так и не сняли дипломатический иммунитет. Посольство Штатов игнорирует запросы по сотруднику, хотя дипломатическая нота была направлена сразу после установления личности.

Дело пришлось закрыть из-за того, что мужчина уехал на родину. Кто оплатит кражу – неизвестно. Сомнений в том, что следователи обознались – мало. Страницы в соцсетях Паркера Уилсона явно указывают, что у американца страсть к железной дороге и всему, что с этим связано.

Мария Захарова прокомментировала по сути международный эксцесс отсылкой к русскому классику Антону Павловичу Чехову с его рассказом «Злоумышленник».

«[В этом рассказе] человек откручивал гайки и делал с них грузила. И когда на суде ему говорили, что это опасно, он говорил, что такого не имел в виду, ему просто нужны были грузила»

, – пыталась описать сравнить мотивацию дипломата Мария Захарова.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Расследование 4 дня назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Общество 3 минуты назад

"Чей сынок будет заниматься самолётостроением?" В сети взбешены инициативой Минпромторга

Общество 41 минуту назад

"Роспотребнадзор ещё одну бумагу родил. Теперь заживём!" В сети обсуждают новую инициативу ведомства Попопой

Общество 1 час назад

Роспотребнадзор определил судьбу массовых митингов на период эпидемии

Общество 1 час назад

"Аквадискотека протекла": соцсети отреагировали на покрасневшее море возле "дворца Путина"

Общество 2 часа назад

Нам нужны новые люди с новыми идеями по развитию страны

Общество 2 часа назад

"Готовят тотальный подход": политолог раскрыл планы властей на обязательную вакцинацию в России

Общество 2 часа назад

На 14 станциях московского метро, где температура поднялась до +28, раздают воду

Общество 3 часа назад

"Пора заканчивать этот ковид-цирк": жители Петербурга удивлены высказыванием вице-губернатора

Общество 3 часа назад

2 подростка, 2 убийства, изнасилование: в Перми пройдет суд над малолетними садистами

Без рубрики 3 часа назад

Open-air Дунаевского в Новом Иерусалиме

Политика 3 часа назад

Китайский нож в спину вакцины "Спутник V"? Пилько заявил о продолжении "вакцинных войн"

Общество 4 часа назад

"Это что, инструкция для Захарченко и ему подобным?" Экономисту врезали за совет хранить дома годовой бюджет семьи

Происшествия 19:19

Привязанный к креслу пассажир рейса Чита-Москва помочился на пол

Дебошира, которого пришлось обездвижить подручными средствами, при посадке передали полиции

Политика 4 часа назад

"Собянин в растерянности": Севрюков рассказал о проблеме мэра Москвы

Политика 4 часа назад

"Наконец-то у Путина нашлись друзья": россияне удивлены просьбой талибов* к России

Политика 6 часов назад

Кетеван Хараидзе отпустили под домашний арест

Происшествия 6 часов назад

Против известной московской судьи возбудят уголовное дело. Ее сын подозревается в организации убийств

Общество 6 часов назад

"Страшно в больницу идти": россияне о новых рекомендациях Минздрава по лечению Covid-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика