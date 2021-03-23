"Будь здоров", не кашляй!

Программа важнее врача

– Незадолго до моего увольнения на уровне руководства Ингосстраха и «Базэла» вдруг возникла идея о необходимости замены ПО, – пояснила Татьяна Кайгородова. – Мы встретились с Мироновичем, изучили все материалы и пришли к выводу, что это нецелесообразно. Конечно, в «Робомеде» был неплохой CRM блок, но надо было доработать еще не менее 50 модулей, чтобы «Робомед» хоть как-то заработал, так что тема была закрыта. Что произошло дальше, вам известно.

Если учесть, что за последние два года «Робомед» окончательно растерял и так небольшую клиентуру, да и сотрудники стали увольняться, получается сейчас «Будь здоров» – это последний шанс Мироновича.

Известно, что придя в «Будь здоров», Миронович попытался внедрить «Робомед» в одной из девяти клиник сети – в Сочи. Итоги эксперимента некоторые характеризуют как «коллапс».

При этом сотрудники «Будь Здоров» вспоминают, что первое действие Мироновича, над которым еще все смеялись (хотя это не очень смешно) – приказ ...убить рыбок. Аквариумы на этажах – это сегодня как признак хорошего тона, и красиво, пациентов успокаивают. Но Миронович решил прервать контракты на их содержание, из-за чего рыбки погибли от голода. Сколько компания на этом сэкономила?!

Да и помогло это не очень. В 2020 году «Будь Здоров» показал снижение оборотов и убыток в 283 миллиона. Вслед за рыбками из клиник ведь стали исчезать авторитетные врачи, те, которыми славилась клиника. А нет врачей – нет пациентов.

Впрочем, Филиппа Мироновича это, видимо, не очень волнует. Как он сам говорил в одном из своих интервью: «Сейчас есть два типа клиник. Первые – это у которых сильный маркетинг и завязки с компаниями страховой медицины, в основном это те, кто дорос до крупного бизнеса, их можно посмотреть в топе-50 рейтинга частных клиник. Все, кто ниже, в основном ориентируются на каких-то конкретных врачей. И база клиентов идет непосредственно за этим врачом, поэтому им не важно, какая там на самом деле система у них стоит. Основной объект извлечения дохода – это не система, а их личные отношения с конкретным врачом».

Очевидно, что симпатии Мироновича на стороне клиник первого типа. Видимо, с его точки зрения, выбирая клинику для своего обслуживания, пациент должен интересоваться, не тем, насколько профессиональные там медики, а какое там стоит ПО.

Между тем, все лидеры российского рынка частной медицины делают упор именно на роль врача в медицинском бизнесе. О врачах с мировым именем пишут на главных страницах своих сайтов Европейский медицинский центр и АО Медицина, о компетенциях своих лучших врачей рассказывает МЕДСИ.

«Именно врач является ядром клиники, а не ПО и не менеджмент», - этой точки зрения придерживается большинство руководителей медицинского бизнеса.

А вот Филиппу Мироновичу врачи в клинике, очевидно, не очень-то и нужны. Ну и что, что в «Будь здоров» от этого одни убытки, зато чистая прибыль его «Открытой клиники» выросла, по отчетностям, в 10 раз. А от Дерипаски, видимо, не убудет. У него и так уже яхта есть.

Вот и разваливается некогда успешная сеть, из которой врачи и медсестры бегут одна за другим, уводя за собой и пациентов.

Видимо, Олег Дерипаска, действительно, считает что подобные проблемы с чужим здоровьем его финансовому состоянию не угрожают. Но 37 место... Таких ведь Мироновичей и Соколовых вокруг Дерипаски, наверняка, еще ого-го. Тут сто миллионов рублей, там еще полмиллиарда. Вот за 10 лет убыток в 13 миллиардов долларов и наберется. Олег Дерипаска хоть и известен как благотворитель, но чтобы за свой, пусть небольшой, счет финансировать чужой бизнес! Как, судя по всему, происходит по факту. Коллеги по списку «Форбс» засмеют.

Цену внедрения «Робомеда» Мироновича в «Будь Здоров» «Собеседнику» оценили, например, в 600 млн, что в 20 раз выше рынка. Правда, подтвердить эту сумму в самой сети не удалось. Там проигнорировали журналистский запрос. Даже не рассказали, в курсе ли Дерипаска, что он невольно спонсирует чужой проект.

Да и пусть с ним, с этим Дерипаской: если олигарха устраивает то, что его обирает собственный персонал, это его личное дело. Только не надо тогда обижаться, что с каждым годом его позиции все более проседают. А вот хороших врачей, действительно, жалко. И пациентов, которых обманули в их ожиданиях. И, естественно, рыбок.