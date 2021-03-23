"Будь здоров", не кашляй!
У Олега Дерипаски возникли закономерные проблемы со здоровьем
Тридцать семь – это не просто температура, которая намекает на то, что у человека со здоровьем все, скажем так, не очень. Это еще и место, на которое «Форбс» поставил Олега Дерипаску в рейтинге российских миллиардеров. За десять лет он потерял целых три десятка позиций: был шестым, оказался в четвертом десятке. Если наглядней, в 2011 году у бизнесмена насчитали 16,8 млрд долларов, в 2021 – всего 3,8 млрд. Что это, как не тревожный симптом снижения предпринимательского иммунитета?
И самолет вроде при нем, и яхта, и «Базовый элемент», но, как и в человеческом организме, даже с виду крепкую бизнес-структуру могут подточить мельчайшие вирусы, бактерии и клетки, вроде менеджеров низового звена, которые отщипывают от корпорации сотни миллионов рублей в год. Казалось бы, на олигархическом фоне – пустяк. Но минус 13 миллиардов у.е. за 10 лет – это уже диагноз.
Как и почему происходит скукоживание империи Олега Дерипаски, можно проследить на примере «истории болезни» сети клиник «Будь здоров», которая принадлежит его Ингосстраху.
«Триндец» подкрался незаметно
«Будь здоров» – это сеть современных многопрофильных клиник, входящих в группу компаний Ингосстрах, – сказано не ее сайте. – Нам доверяют, благодаря высокой квалификации наших специалистов, качественному оборудованию, индивидуальному подходу, широкому спектру услуг. Уже 15 лет «Будь Здоров» помогает людям быть здоровыми и оказывает высокопрофессиональную медицинскую помощь».
Вот только в жизни оптимизма меньше, чем на корпоративном сайте. Некоторые отзывы пациентов за этот год:
«Ввели в заблуждение. Вместо современного оборудования используется старое».
«Сотрудники не всегда дают нужную информацию, могут вообще ничего не сообщить, например о необходимости согласования приема с СК».
«Враждебный настрой к пациенту, желание побыстрее избавиться».
«Некомпетентность и жадность (желание раскрутить даже на ненужные процедуры) доктора просто ЗАШКАЛИВАЕТ».
Понятно, что капризные клиенты есть всегда, но ведь недоволен и персонал, который вину за такую дискредитацию сети возлагает на ее нынешнего гендиректора Филиппа Мироновича.
«Зарплату урезали до нельзя... Прикрываются ковидом. Миронович загнал клинику на дно. Потеряли много врачей и пациентов».
«Набирают рабов с периферии, которые долго не задерживаются!»
«Разочаровался в ингосстрахе, не думал, что подобного рода клиника принадлежит такой, как мне казалось, солидной страховой компании кроме чистых полов и блеска плитки в туалете ничего хорошего там нет».
«Задача администрации: получить максимум денег от пациентов и заплатить минимум врачу».
«Клиника стала разваливаться, абсолютно безграмотное руководство».
«Наступил «песец».
Казалось бы, тоже – придирки обиженных, но и сам Миронович, видимо, воспринимает ситуацию именно в схожих терминах. Когда его только решили назначить на эту должность, одна из его подруг по Фейсбуку телеведущая Юлия Сиверцова так прямо в комментариях и написала: «Вау Филипп. Ну триндец им там всем». На что тот ответил: «Уже приходит».
Мужик сказал – мужик сделал.
Сам Рокфеллер бы позавидовал
До Мироновича клиниками руководила Татьяна Кайгородова, менеджер с солидным стажем: с 2005 года она возглавляла управление прямых инвестиций Ингосстраха, а с 2011 года занимала пост заместителя генерального директора этой компании. «За 13 лет работы она внесла большой вклад в развитие сети дочерних компаний и представительств Ингосстраха», – писали о ней.
Комментируя свое новое назначение в конце 2018 года, Татьяна Кайгородова отмечала: «Для меня работа руководителем сети клиник «Будь здоров» – серьезный вызов. В новой должности я планирую реализовать стратегию развития клиники, направленную на укрепление ее позиции на рынке как медицинского учреждения первого выбора для застрахованных по ДМС в ведущих страховых компаниях страны, а также улучшать качество оказания медицинской помощи».
Но 18 июня гендиректор Ингосстраха предложил ей в течении суток уволиться по соглашению сторон, пояснив: у «Будь здоров» теперь – новая стратегия. А именно – внедрение программного обеспечения «Робомед», которое разрабатывает Филипп Миронович (это не отчество, а фамилия такая), молодой предприниматель.
А вот о нем поподробней. Когда Кайгородова уже управляла инвестициями в Ингосстрахе, Миронович еще сидел за школьной партой, но амбиций понабрался быстро. Попробовал стать финансовым трейдером (не очень успешно), создал рекламное агентство (название тоже не на слуху, зато на сайте скромно написано, что ему завидуют Генри Форд и Рокфеллер), учредил интернет-магазин женской одежды (на сегодняшний день закрыт) и открыл свою медицинскую сеть «Открытая клиника» (но и ее франшиза прогорела). Да и видео-рекомендации по ведению бизнеса он в своем Инстаграме давал весьма специфичные: «Совет по бизнесу на 1000 рублей: если вас кто-то «задолбал» – шлите их на «фиг» (это сильно отцензуренный вариант).
Тем более странно, что с подобным портфолио Мироновича пригласили на такую солидную должность ворочать миллиардами. Тут уж точно Рокфеллер бы позавидовал. Чистая прибыль «Открытой клиники» Мироновича тогда, за 2018 год, была немногим более миллиона рублей при обороте в символические 36,5 миллионов. Для успешного предпринимателя – жидковато. Но, видимо, чем-то он приглянулся Константину Соколову, который в «Базовом элементе» Дерипаски курирует Ингосстрах. И не только он сам, но и то програмное обеспечение которое Филипп Миронович решил разработать - Robomed Network. Как поясняется на сайте ПО, «ROBOMED – это информационная система, которая автоматизирует и упорядочивает процессы клиники за счет моделирования бизнес-процессов, что позволяет быстро адаптироваться к постоянным изменениям. Система хранит все данные о пациенте в единой электронной карте, позволяет отслеживать динамику изменений и осуществлять полный цикл ведения пациента».
– Идея-то хорошая, но у нас уже была своя система, а эту надо было еще дорабатывать до наших требований, – пояснил «Собеседнику» бывший IT-директор «Будь Здоров» Анатолий Балабанов. – Она ведь была просто неудобна для работы врачей, не была интегрирована для работы со страховыми компаниями, было много других недочетов.
По заключению специальной комиссии, в ПО не хватало модуля медосмотров, телемедицины, связи с лабораторным порталом, даже элементарной привязки к ОМС и ДМС не было. Не говоря уже про защиту от сбоев.
– Такая доработка по времени сколько занимает? – уточняю. – Если человек толковый.
– Если толковый – лет 10, - говорит Балабанов. – А если группа толковых, то года три. Слышал, они под это дело наняли персонал, чтобы выполнить все необходимые рекомендации.
– Это что, «Базовый элемент» нанимает людей и платит им зарплату, чтобы они трудились на частный бизнес Мироновича, доводя до ума его продукт?
Балабанов смеется:
– Так тоже бывает. Но точных договоренностей и сумм я не знаю. Меня ведь тоже уволили. Как и коммерческого директора, и финасового – все руководство.
Уволили после того, как это руководство высказалось против внедрения в их сети недоделанного «Робомеда».
Программа важнее врача
– Незадолго до моего увольнения на уровне руководства Ингосстраха и «Базэла» вдруг возникла идея о необходимости замены ПО, – пояснила Татьяна Кайгородова. – Мы встретились с Мироновичем, изучили все материалы и пришли к выводу, что это нецелесообразно. Конечно, в «Робомеде» был неплохой CRM блок, но надо было доработать еще не менее 50 модулей, чтобы «Робомед» хоть как-то заработал, так что тема была закрыта. Что произошло дальше, вам известно.
Если учесть, что за последние два года «Робомед» окончательно растерял и так небольшую клиентуру, да и сотрудники стали увольняться, получается сейчас «Будь здоров» – это последний шанс Мироновича.
Известно, что придя в «Будь здоров», Миронович попытался внедрить «Робомед» в одной из девяти клиник сети – в Сочи. Итоги эксперимента некоторые характеризуют как «коллапс».
При этом сотрудники «Будь Здоров» вспоминают, что первое действие Мироновича, над которым еще все смеялись (хотя это не очень смешно) – приказ ...убить рыбок. Аквариумы на этажах – это сегодня как признак хорошего тона, и красиво, пациентов успокаивают. Но Миронович решил прервать контракты на их содержание, из-за чего рыбки погибли от голода. Сколько компания на этом сэкономила?!
Да и помогло это не очень. В 2020 году «Будь Здоров» показал снижение оборотов и убыток в 283 миллиона. Вслед за рыбками из клиник ведь стали исчезать авторитетные врачи, те, которыми славилась клиника. А нет врачей – нет пациентов.
Впрочем, Филиппа Мироновича это, видимо, не очень волнует. Как он сам говорил в одном из своих интервью: «Сейчас есть два типа клиник. Первые – это у которых сильный маркетинг и завязки с компаниями страховой медицины, в основном это те, кто дорос до крупного бизнеса, их можно посмотреть в топе-50 рейтинга частных клиник. Все, кто ниже, в основном ориентируются на каких-то конкретных врачей. И база клиентов идет непосредственно за этим врачом, поэтому им не важно, какая там на самом деле система у них стоит. Основной объект извлечения дохода – это не система, а их личные отношения с конкретным врачом».
Очевидно, что симпатии Мироновича на стороне клиник первого типа. Видимо, с его точки зрения, выбирая клинику для своего обслуживания, пациент должен интересоваться, не тем, насколько профессиональные там медики, а какое там стоит ПО.
Между тем, все лидеры российского рынка частной медицины делают упор именно на роль врача в медицинском бизнесе. О врачах с мировым именем пишут на главных страницах своих сайтов Европейский медицинский центр и АО Медицина, о компетенциях своих лучших врачей рассказывает МЕДСИ.
«Именно врач является ядром клиники, а не ПО и не менеджмент», - этой точки зрения придерживается большинство руководителей медицинского бизнеса.
А вот Филиппу Мироновичу врачи в клинике, очевидно, не очень-то и нужны. Ну и что, что в «Будь здоров» от этого одни убытки, зато чистая прибыль его «Открытой клиники» выросла, по отчетностям, в 10 раз. А от Дерипаски, видимо, не убудет. У него и так уже яхта есть.
Вот и разваливается некогда успешная сеть, из которой врачи и медсестры бегут одна за другим, уводя за собой и пациентов.
Видимо, Олег Дерипаска, действительно, считает что подобные проблемы с чужим здоровьем его финансовому состоянию не угрожают. Но 37 место... Таких ведь Мироновичей и Соколовых вокруг Дерипаски, наверняка, еще ого-го. Тут сто миллионов рублей, там еще полмиллиарда. Вот за 10 лет убыток в 13 миллиардов долларов и наберется. Олег Дерипаска хоть и известен как благотворитель, но чтобы за свой, пусть небольшой, счет финансировать чужой бизнес! Как, судя по всему, происходит по факту. Коллеги по списку «Форбс» засмеют.
Цену внедрения «Робомеда» Мироновича в «Будь Здоров» «Собеседнику» оценили, например, в 600 млн, что в 20 раз выше рынка. Правда, подтвердить эту сумму в самой сети не удалось. Там проигнорировали журналистский запрос. Даже не рассказали, в курсе ли Дерипаска, что он невольно спонсирует чужой проект.
Да и пусть с ним, с этим Дерипаской: если олигарха устраивает то, что его обирает собственный персонал, это его личное дело. Только не надо тогда обижаться, что с каждым годом его позиции все более проседают. А вот хороших врачей, действительно, жалко. И пациентов, которых обманули в их ожиданиях. И, естественно, рыбок.
Рубрика: Общество