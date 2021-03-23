Московские аэропорты пытаются справиться с наплывами россиян, желающих улететь за границу

Росавиация сообщила о том, что московские аэропорты принимают меры по разрешению ситуации с большими очередями на стойках регистрации из-за необходимой проверки наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов. Об этом пишет ТАСС.

По словам официального представителя авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Демина, время ожидания на регистрации рейсов в аэропорту Шереметьево сегодня не превышает обычное.

Позже он пояснил, что образовавшиеся на стойках регистрации очереди, обусловлены возросшей нагрузкой в связи с увеличившимся временем на проверку наличия у пассажира ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным регистрируемого пассажира.

Демин добавил, что в целях урегулирования ситуации выделены дополнительные стойки регистрации и супервайзеры для содействия пассажирам. Кроме того, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. Все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Круглосуточно работают пункты для сдачи экспресс-тестирования на Covid-19 и пункты вакцинации для пассажиров, прибывших из-за границы.

Всем пассажирам рекомендуется использовать услугу онлайн регистрации, а также прибывать в аэропорт заблаговременно с учетом прохождения всех процедур, связанных с исполнением противоэпидемических требований

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали о больших очередях в аэропортах Шереметьево и Внуково в эти выходные.