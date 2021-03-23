Вчера, в 17:54

Московские аэропорты пытаются справиться с наплывами россиян, желающих улететь за границу

Образовавшиеся очереди связаны с возросшей нагрузкой из-за проверок у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов

Фото: Global Look Press

Росавиация сообщила о том, что московские аэропорты принимают меры по разрешению ситуации с большими очередями на стойках регистрации из-за необходимой проверки наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов. Об этом пишет ТАСС

По словам официального представителя авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Демина, время ожидания на регистрации рейсов в аэропорту Шереметьево сегодня не превышает обычное. 

Позже он пояснил, что образовавшиеся на стойках регистрации очереди, обусловлены возросшей нагрузкой в связи с увеличившимся временем на проверку наличия у пассажира ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным регистрируемого пассажира.  

Демин добавил, что в целях урегулирования ситуации выделены дополнительные стойки регистрации и супервайзеры для содействия пассажирам. Кроме того, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. Все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Круглосуточно работают пункты для сдачи экспресс-тестирования на Covid-19 и пункты вакцинации для пассажиров, прибывших из-за границы.

Всем пассажирам рекомендуется использовать услугу онлайн регистрации, а также прибывать в аэропорт заблаговременно с учетом прохождения всех процедур, связанных с исполнением противоэпидемических требований

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали о больших очередях в аэропортах Шереметьево и Внуково в эти выходные. 

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Расследование 3 дня назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Политика 36 минут назад

Илья Яшин объявил о сложении полномочий главы округа из-за давления властей

Общество 39 минут назад

"Будь здоров", не кашляй!

Общество 52 минуты назад

Ученый заявил, что считает скафандр единственным способом защиты от COVID-19

Общество 2 часа назад

"Абсолютный" медотвод от вакцинации против COVID-19: кто и как может получить

Общество 07:10

Отключаем негатив. Как защитить себя от стресса на работе

Даже на самой замечательной работе случаются неприятные моменты, которые могут стать причиной сильного стресса. О том, как избежать подобных ситуаций, а также как справиться с негативными эмоциями, расскажем в нашем материале.

Общество 19 часов назад

Вечно удивленный кот покорил Тикток

Общество 19 часов назад

На пассажира, открывшего дверь самолета из-за жары, подадут в суд

Общество 20 часов назад

Изучаем правила безопасного отдыха у водоёмов

Происшествия 21 час назад

Вакцинация спасла петербуржца от смерти на секс-вечеринке

Общество 21 час назад

Против москвички, жестко задержанной за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело

Здоровье и дом 22 часа назад

Как приготовить не только вкусные, но и полезные шашлыки

Общество 23 часа назад

Опрос: Больше половины россиян готовы взять кредит на идеальный отпуск

Происшествия 1 день назад

Россиянину стало жарко и он открыл аварийный люк самолета Москва-Анталья

Общество 1 день назад

Сегодня в Москве ожидается аномально жаркая погода на 10° выше климатической нормы

Общество 1 день назад

Собянин: пик заболеваемости COVID-19 пройден

Общество 1 день назад

В Москве меньше чем за сутки закончилась вакцина "КовиВак". Что делать желающим привиться

Общество 1 день назад

"Эта неслыханная наглость немцев спутала всё"

Общество 1 день назад

5 жутких ДТП с самокатами в Москве: Что пешеходы и автолюбители думают о двухколесных горожанах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика