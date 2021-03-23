"Эта неслыханная наглость немцев спутала всё"

Научно-просветительный центр «Холокост» уже много лет собирает эти ценные свидетельства истории, из них складывается удивительная мозаика военных и тыловых будней.

22 июня 1941 г. «Утро ничем не отличалось от других дней»

Лазарь Френкель родился в 1914-м в нынешней Винницкой области. В 1921-м переехал в Москву. После окончания института работал на ремонтной базе Северного флота в Мурманске. Был призван в армию в 1939-м и войну встретил под Липецком. На фронте – с июля 1941-го.

Младший сержант Френкель воевал в районе Витебска и под Смоленском в составе 653-го мотострелкового полка. Был контужен, попал в окружение, при выходе из которого закопал в землю свой партбилет.

С 1943-го был в Мурманске помощником Ивана Папанина, уполномоченного Госкомитета обороны по перевозкам на Севере. Закончил войну майором.