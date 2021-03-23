"Эта неслыханная наглость немцев спутала всё"
22 июня 1941-го – самое черное воскресенье прошлого столетия. Что делали и о чем думали советские люди в первые дни войны? Эти письма – уникальны. Они позволяют нам и сегодня, спустя 80 лет, ощутить всю атмосферу того времени.
Научно-просветительный центр «Холокост» уже много лет собирает эти ценные свидетельства истории, из них складывается удивительная мозаика военных и тыловых будней.
22 июня 1941 г. «Утро ничем не отличалось от других дней»
Лазарь Френкель родился в 1914-м в нынешней Винницкой области. В 1921-м переехал в Москву. После окончания института работал на ремонтной базе Северного флота в Мурманске. Был призван в армию в 1939-м и войну встретил под Липецком. На фронте – с июля 1941-го.
Младший сержант Френкель воевал в районе Витебска и под Смоленском в составе 653-го мотострелкового полка. Был контужен, попал в окружение, при выходе из которого закопал в землю свой партбилет.
С 1943-го был в Мурманске помощником Ивана Папанина, уполномоченного Госкомитета обороны по перевозкам на Севере. Закончил войну майором.
23 июня 1941 г. С боевого вылета не вернулся
Старший лейтенант летчик Лев Березнер незадолго до войны писал жене: «До 22 июня ни о каком отпуске и думать нельзя»; «Знаешь, родная, ты не спеши рожать Димку, роди его 22-го, вот было бы здорово, правда?» Сына он увидел лишь однажды, незадолго перед гибелью в августе 1941-го.
Лев Березнер родился в Иркутской области в 1909-м. После Гражданской войны оказался в Москве, воспитывался в детдоме. В авиа-училище попал по спецнабору. И с 1930-го он – летчик в бомбардировочном полку ВВС Черноморского флота. В том же году его обвинили в «потере политической бдительности», и он провел 17 месяцев в тюрьме. В 1939-м, впрочем, освобожден и восстановлен в звании.
С первых часов войны командир звена АНТ-40 Лев Березнер бомбил позиции немецких и румынских войск, нефтепромыслы на территории Румынии. 30 июля 1941-го фотографию экипажа опубликовала газета «Известия» – на тот момент старлей совершил более 20 боевых вылетов. Но 29 августа самолет Березнера не вернулся с боевого задания.
26 июня 1941 г. «Здесь страшный кризис со спичками...»
Эфроим Любович родился в Риге в 1912-м. До революции семья переехала в Петроград. Эфроим окончил горный институт, работал во Всесоюзном научно-исследовательском геологическом институте, и начало войны застало его в экспедиции в Коми. Любович добился отправки на Ленинградский фронт. Техник-интендант 2-го ранга 9-го стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД погиб 3 ноября 1941-го в районе Невской Дубровки. Похоронен в братской могиле.
Его жена Татьяна и дети пережили блокаду Ленинграда, а мать умерла...
29 июня 1941 г. «Скрывать не буду – еду на фронт»
Яков Кац родился в 1919-м в Харьковской области. Закончил Харьковское училище связи и в РККА с 1937-го. В июне 1941-го Кац – капитан, начальник связи 434-го артиллерийского полка. Пропал без вести в сентябре 1941-го.
30 июня 1941 г. «Защитников забрасывали цветами»
Александр Копелев родился в 1915-м в Киеве в семье ученого-агронома. В 1930-е семья переехала в Москву. Учился в химико-технологическом институте, работал на заводе лаков и красок и учился в аспирантуре. В 1939-м был призван в армию. Служил в 272-м корпусном артполку. На фронте с июля 1941-го. Пропал без вести осенью 1941-го под Киевом.
Перед взятием Киева успел навестить в городе бабушку, дедушку и тетю. Все они погибли в Бабьем Яру.
Старший брат Александра – известный правозащитник и литературовед-германист Лев Копелев, который в годы войны вел агитационные передачи для противника, составлял листовки на немецком языке, а 6 марта 1945-го был парламентером и убедил сдаться многотысячный гарнизон крепости Грауденц. В 1945-м майор Лев Копелев был приговорен к 10 годам лагерей за якобы сочувствие к врагу. Письма брата с фронта Лев Копелев наговорил на диктофон, благодаря чему они сохранились.
Подборку подготовили: сопредседатель НПЦ «Холокост» кандидат исторических наук, профессор РГГУ Илья Альтман и Елена Скворцова.
Фотоматериалы предоставлены руководителем архива НПЦ «Холокост» Леонидом Терушкиным.
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Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «"Эта неслыханная наглость немцев спутала всё"».
Рубрика: Общество