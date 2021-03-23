Туристы об отмене двойных ПЦР-тестов: "Наша власть в любой момент может еще подляну выкинуть"

Роспотребнадзор отменил обязательные двойные ПЦР-тесты для всех вернувшихся из-за границы. Вакцинированные могут их не сдавать, а остальные - сдавать один раз вместо двух. Sobesednik.ru изучил реакцию соцсетей.

«Данное решение вполне логично и просилось давно, - пишет Максим Пашков в фейсбучной группе «Тревэл Президиум» для турагентов. - Зачем сдавать ПЦР-тест, если есть прививка. И зачем прививаться, если сдавать ПЦР-тест. Наконец, справедливость и здравый смысл восторжествовали. Теперь уже не то и другое, а что-то одно».

«Отличная новость, - считает посетитель Яндекс. Дзена Андрей. - У меня на госах есть сертификат переболевшего, хотя антитела на нуле! Хоть теперь все эти тесты не сдавать! В сентябре лечу, ещё пол-года не пройдёт! Но прививку всё равно не сделаю».

«Некорректное название: не отмена ПЦР-тестов, а отмена двойных тестов, один-то все равно надо делать», - возмущается Екатерина.

«В Турцию собираюсь в сентябре, но постараюсь взять горящий тур, с нашим государством опасно брать заранее, а то опять какую-нибудь "заботу" о населении придумают», - осторожничает Александр Дробышев.

"Да причем тут тесты, при общем ценнике за 200 на семью эти самые дополнительные тысячи неприятный, но ничего не решающий накладной расход. Другое дело, что наша власть в любой момент может еще какую подляну выкинуть. Поэтому стремно как-то...", - считает raven1.



