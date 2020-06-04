Собянин продлил срок работы летних веранд кафе, которые можно посещать без QR-кода

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что новые ограничения пока не планируются и некоторые объекты, расположенные на открытом воздухе, могут возобновить работу. Об этом он написал в своем блоге.

«По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа с.г. (включительно). Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», – заявил он.

Как рассказал столичный градоначальник, последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется и, несмотря на то, что количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, оно немного снизились по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.

Собянин подчеркнул, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации и отметил, что уровень вакцинации населения вырос до 100 тысяч человек в сутки.

«В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе», – сказал он и добавил, что риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие, поэтому бороться с коронавирусом возможно только массовой вакцинацией.