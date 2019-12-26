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В Instagram забанили священника, поддержавшего обязательную вакцинацию

Митрополита Илариона обвинили в блокировке аккаунта антипрививочников, ополчившихся на него

Фото: Global Look Press

митрополит Иларион

Instagram-аккаунт митрополита Илариона стал недоступен, пишет телеграм-канал Sota.

Как полагает сам священнослужитель, его страница оказалась заблокированной из-за массовых жалоб антипрививочников. Ранее митрополит Иларион открыто поддержал массовую принудительную вакцинацию.

Служитель церкви заявлял, что к нему на исповеди чаще стали приходить люди, которые считают своим грехом то, что не сделали вовремя прививку, из-за чего скончался кто-то из их ближайшего окружения.

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