Около 40% россиян планируют привиться от коронавируса перед отпуском

Более половины россиян собираются отправиться в отпуск в ближайшие месяцы и почти 40% из них планируют для этого вакцинироваться от COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования Райффайзенбанка и финансового супермаркета «Сравни.ру».

Свыше 60% опрошенных планируют отправиться в отпуск в предстоящие три месяца, причем большая часть проведет его в России. Большинство респондентов будут путешествовать по стране, а каждый четвертый планирует отдохнуть на черноморских курортах. Согласно данным исследования, из планирующих отпуск почти 40% сделают прививку от COVID-19 перед путешествием, а более 20% купят страховку и проверят уровень антител к коронавирусу. При этом не указано, действительно ли россияне стали серьезнее относиться к своему здоровью, или это связано с тем, что с 1 июля отели, гостиницы и пансионаты Краснодарского края станут принимать только отдыхающих, предоставивших отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию.

Выяснилось также, что подавляющее большинство россиян позитивно или нейтрально относятся к созданным недавно свободным от коронавируса зонам отдыха, и только 25% опрошенных откажутся от их посещения из-за необходимости вакцинации от коронавируса или сдачи ПЦР-теста.

Как отмечают исследователи, россияне готовы выделить на отпуск в среднем до 100 тысяч рублей, потратить сумму в 100-200 тысяч рублей собираются 13% респондентов, а 4% опрошенных готовы отдать за качественный отдых более 200 тысяч.