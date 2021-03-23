"Нынешняя пенсионная система – это пирамида МММ": в сети иронизируют над ПФР, который похвастался ростом пенсий

Пенсионный фонд опубликовал бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. И из него следует, что среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей.

Согласно документу, ежегодная индексация пенсий должна проводиться с 1 января.

Как планируется, в 2022 году размер индексации составит 5,9%, в 2023 году – 5,6%, в 2024 году – 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м – 19 399, а в 2024-м – 20 388 рублей.

И можно было бы хоть чуть-чуть порадоваться за пенсионеров, но, скорее всего, инфляция к этому моменту достигнет куда больших показателей и в реальности доходы будут ниже, чем даже сейчас.

Об этом активно пишут и пользователи соцсетей.

«Это порочная пенсионная система, когда государство ни за что не отвечает. К примеру, вы отнесли деньги на депозит в банк, когда хотите вернуть, вам говорят, что подождите, пока другие вкладчики принесут, может и отдадим, но не всё, а так чтобы штаны у вас не упали. Нынешняя пенсионная система – это пирамида МММ», – считает читатель.

«А куда деваются пенсионные отчисления тех, кто не доживает до 65 лет? А таких большая часть мужчин!» – задаёт риторический вопрос россиянин.

«Как же надоела эта писанина про январские процентные повышения пенсии, вот, например, у меня пенсия к 2024 году подрастёт до 11 тыс. руб. (сейчас 9 тыс. руб). Работала в советское время официально, стаж 38 лет, но вот вина моя в том, что работала на низкооплачиваемой профессии, вот и заслужила от государства нищету на старости лет. Спасибо!» – негодует жительница Калуги.

«Вы ещё налог на долгожительство введите. Мол, дожил до пенсии – плати налог!» – предлагает читатель властям.

«Ну, благодетели кремлёвские «порадовали». Кроме, как очередным издевательством над народом и особенно над пенсионерами, это не назовёшь. Многие пенсионеры получают сейчас 10 000 р., будут (ещё неизвестно) получать, аж на 5,9% выше. Ну, слуги народа – депутаты и другие чиновники, очевидно, будут получать тоже индексированную пенсию поболе, чем 200-300 тыс. р.», – ругается пенсионер.