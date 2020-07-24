Эксперт назвал максимальный размер пенсии, которую можно получить в России

Как рассказал агентству «Прайм» руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис, самую высокую пенсию в России получают получают летчики-испытатели, космонавты и госслужащие.

Эксперт сообщил, что по данным Росстата на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Это связано с тем, что люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности, имеют право на усиленную материальную поддержку и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности.

Как отметил Биезбардис, федеральные государственные гражданские служащие получают самую большую пенсию среди всех категорий пенсионеров. На 1 января 2021 года средняя пенсия чиновников достигла 22792 рублей, тогда как для обычных граждан сумма пенсии в среднем составляет 15744 рублей, а средний размер пенсии по старости – 16790 рублей. При этом чиновники имеют право на страховую пенсию по старости в дополнение к государственной.

По словам эксперта, право на две пенсии имеют также военные. «Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, — например, в частное охранное предприятие — то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. И тогда при определенных условиях военный может получить вторую пенсию», — пояснил он.

Специалист также добавил, что страховую пенсию можно увеличить, если выйти на пенсию на пять лет позже, прибавка в таком случае составит 40%, а если сделать это позже на 10 лет, то выплаты увеличатся в два раза.