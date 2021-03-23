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Пенсия неработающих пенсионеров увеличится до 20 тысяч к 2024 году

На 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 16 тысяч 789 рублей

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится до 20 тысяч к 2024 году в результате индексации. Это следует из материалов Российской трехсторонней комиссии (РТК) по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Как говорится в документе, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2022 году составит 18 447 рублей, в 2023 году – 19 399 рублей и в 2024 году – 20 388 рублей. При этом размер минимального прожиточного минимума пенсионера составит в 2022 году 10 056 рублей, в 2023-м – 10 964 рублей и в 2024-м – 11 738 рублей.

На 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии по старости в России составлял 16 тысяч 789 рублей.

Как предполагается, страховую пенсию получат в 2022 году 39,57 млн человек, в 2023-м – 38,93 млн, в 2024-м – 38,86 млн человек.

Сообщается также, что индексация страховых пенсий запланирована ежегодно с 1 января, размер индексации в 2022 году составит 5,9%, в 2023-м – 5,6%, в 2024-м – 5,5%. 

С 2022 года начнут осуществляться выплаты за счет средств пенсионных накоплений женщинам 1967 года рождения, формировавшим пенсионные накопления весь период с начала введения накопительной системы. Расходы на выплату накопительной пенсии на 2022 год запланированы в сумме 3,5 млрд рублей. В 2023-2024 годах указанные расходы увеличатся до 5,5 млрд и 7,2 млрд соответственно. На единовременную выплату пенсионных накоплений в 2022 году предусмотрено 30,2 млрд, в 2023-2024 годах расходы на единовременную выплату составят соответственно 29,3 млрд и 28,4 млрд.

Составленный бюджет Пенсионного фонда РФ должен будет перед принятием пройти согласование в правительстве. 

Теги: #Пенсии

Рубрика: Общество

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