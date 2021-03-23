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Глава ЦИК предложила перенести выборы в Госдуму из-за школьников

Памфилова предложила перенести голосование на дни каникул, так как половина избирательных участков расположены в школах

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила перенести выборы в Госдуму, которые должны пройти 19 сентября 2021 года, на дни каникул, так как половина избирательных участков страны расположены в школах. Об этом пишет ТАСС. 

«Если меня спросить, то я считаю, что выборы можно проводить в школах, но лучше единый день голосования перенести с сентября на то время, когда в школах каникулы», – заявила она. 

Как отметила Памфилова, в это время учителя в отпуске, а дети отдыхают. По ее словам, для того, чтобы это сделать, необходимо унифицировать и привести к единой дате каникулы в школах. «Например, неделя в октябре или в апреле», – уточнила она и добавила, что надеется на то, что ее предложение услышат. 

Согласно законодательству РФ, днем голосования является третье воскресенье месяца, в котором истекает срок полномочий ГД предыдущего созыва.

Глава ЦИК также выразила надежду на то, что наша страна перейдет на прямые выборы глав всех регионов. Сейчас прямой порядок выборов руководителей субъектов России применяется в 75 регионах. В остальных десяти субъектах, а именно в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Крым, а также в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, главы избираются местными парламентами.

«Хотелось бы. Я сторонник прямой формы выборов (...) Я надеюсь, что к этому мы придем», – заключила Памфилова.

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