Виктор Батурин снова в СИЗО. И снова – из-за претензии на акции «ИНТЕКО»

По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, ночь после задержания Виктор Батурин провел в чистой трехместной камере с ранее судимыми соседями, поскольку сам был уже дважды судим. Статья, по которой его обвиняют на этот раз, все та же, что и прежде – «Мошенничество» (ст. 159, ч.4 УК РФ). Однако то ли следствие колеблется, то ли по какой иной причине, но ему инкриминируют так же еще и ст. 30, ч.3 (покушение на мошенничество).

Суть истории касается старой темы: деньги за якобы принадлежавшие ему 25% акций «Интеко». В 2007-м брат с сестрой заключили мировое соглашение по которому ему отошли активы на 500 млн $. Средства он довольно быстро умудрился пустить на ветер, в 2011-м был осужден на условный срок за мошенничество с недвижимостью, а в 2013-м – уже на реальные 7 лет колонии – за мошенничество с поддельными векселями «Интеко». Срок ему сократили, и в 2016-м Батурин вышел на свободу. Но у него оказалось долгов на 3 млрд руб. (их выкупила компания «А1», входящая в «Альфу» Михаила Фридмана), и он реанимировал претензии к сестре.

Нынешнее решение суда – новый эпизод из уголовного дела, которое было возбуждено еще в 2017-м ГУ МВД по иску Елены Батуриной. Дело из полиции потом перешло в столичное управление СК, а затем – в апреле 2021-го – и в СКР. Батурин, бывший ранее свидетелем, стал обвиняемым.

Это – канва истории, состоящей из многочисленных судов в разных уголках мира. Так, в 2016-м Виктора признали банкротом, и в игру вступил его конкурсный управляющий Эренцен Манжеев, попытавшийся оспорить сделку между братом и сестрой. Чуть не сразу после смерти Юрия Лужкова суд Калмыкии объявил вдову экс-мэра столицы в международный розыск. А вскоре налоговики предъявили к Манжееву серьезные претензии. В итоге суд признал правоту Елены Батуриной и взыскал с него 600 тыс руб.

Параллельно в суде Австрии рассматривается дело о клевете, в его рамках так же рассматривают мировое соглашение, тексты которых у брата с сестрой разные. В конце 2020-го эксперты «с высокой долей вероятности» высказались в том духе, что на экземпляре брата – подпись Елены подлинная, а на документах сестры – автограф Виктора может быть и не его…

В то же время, 1 июня Тверской суд Москвы отказал Манжееву в требовании взыскать 250 млн $ с Батуриной за якобы принадлежащие ее брату акции «Интеко».

А 2 июля Виктора суд отправил Виктора под арест в СИЗО. Он вины не признает, уверяя: все это, чтобы помешать рассмотрению дела в суде Австрии.

– Информация о каких-либо поражениях Елены Николаевны в судах в России или за рубежом, распространяемая сейчас адвокатами Виктора Батурина, – очевидная ложь. Все суды были ею выиграны и подтверждали необоснованность его претензий, – парирует представитель вдовы экс-мэра столицы Геннадий Теребков.

Хочется верить, что в этом судебном марафоне, который длится уже 15-ый год, скоро будет поставлена точка: по словам адвоката Батурина Татьяны Тоновой, сроки давности по делу, по которому он сейчас арестован, истекают в октябре.



