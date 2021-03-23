Последний бой красного маршала

Польское поражение и «Семеновское дело»

– Были еще какие-то находки?

– Разумеется. В РГАСПИ обнаружила материалы, позволившие существенно расширить, можно даже сказать, переосмыслить информацию о единственной неудачной военной операции Тухачевского – во время войны с Польшей в 1919-1921-м. Крах частей РККА, названный Пилсудским «Чудом на Висле» – из спасших Польшу от советизации. Он стал и миной замедленного действия для самого Тухачевского, обнажив конфликт со Сталиным, на которого Ленин возложил – и небезосновательно – изрядную долю ответственности за этот проигрыш. А провал в Польше – переломный момент для «поручика-генерала», очень знаковый. Уязвленное самолюбие не давало ему покоя – во много отсюда такая жесткость в Кронштадте и Тамбове: ему важно было любой ценой вернуть себе имидж победоносного полководца. На сей раз – уже в борьбе со своими.

Между тем, вообще эта война – довольно затененная вещь. Не из-за Тухачевского, а собственно из-за самой операции. В РГАСПИ я работала с огромным количеством документов, связанных с Польским бюро ЦК РКП (б). Там интереснейшая информация о Польревкоме – о поляках-большевиках, огнем и мечом советизировавших Польшу. На найденных документах мне удалось ясно показать, как именно поляки, идеологически настроенные на советизацию своей страны, сослужили дурную службу и самой Польше, и в конечном счете Советской России.

– По сути ведь прямого отношения к самому Тухачевскому это не имеет…

– Почему же? Книга называется «Портрет на фоне эпохи»: невозможно рассматривать историческую фигуру вне широкого контекста событий, в которых он участвует или «внутри которых» живет. Но, на мой взгляд, одной из главных находок стало «Семеновское дело».

– Дело Семеновского полка, в котором до революции состоял сам Тухачевский и где служил еще его дед, герой войны 1812-го?

– Именно. Дело это было возбуждено в 1930-м. При этом, для такого типа НКВДшных дел этого периода оно нетипично ни по форме, ни по содержанию. Здесь нет косноязычия следствия, характерного для того времени, нет заведомо выбитых ответов… Это – идеологический поединок двух равных противников, где каждая из сторон пытается доказать свою правоту и добросовестность. С заведомо, увы, известным результатом, но все же. Такие дела встречались в ранний советский период, в 1920-х, но не в 1930-е.

Им «шили» шпионские связи, контрреволюционную организацию, но никаких доказательств этого нет – кроме критичных разговоров о том, что происходит в СССР. Экс-семеновцы поддерживали отношения с русскими офицерскими монархическими организациями за рубежом, симпатизировали им, но и только. Какой-то важной информации у этих людей и быть не могло – они уже не служили в армии. Но они хранили знамя полка в тайнике, сделанном в алтаре Введенского собора в Ленинграде. И, судя по всему, на них донесли. Сначала вскрыли тайник, потом вышли на всех офицеров. Знамя это хранится в Эрмитаже.

Дело это во много мифологизировано и романтизировано, как, впрочем, и белое движение вообще.

Известно, что семеновцы стали – по решению председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого – полком по охране города, присягнув на верность советской власти, а потом на Пулковских высотах во время наступления генерала Николая Юденича на Петроград в 1919-м практически в полном составе опять перешли на сторону белых. При этом еще убив своих настроенных большевистски командиров и комиссаров. Сколько же можно присяге изменять? В «Семеновском деле», хранящемся в петербургском УФСБ, много интересных фактов об участии полка в подавлении революции 1905 года в Москве и об отношении семеновцев к 1917-му. Источник специфический, конечно, но весьма колоритный.

– Дело «семеновцев» коснулось Тухачевского? На его собственном следствии ему припомнили службу там и этих «шпионов»?

– Как ни странно, нет. Хотя он в это время командовал Ленинградским военным округом, куда Сталин «сослал» его в 1928-м из Наркомата обороны. К тому же он был знаком с фигурантами дела – это все его бывшие однополчане, ровесники… И все же – Тухачевский не фигурирует там даже как свидетель.

На допросах в 1937-м ему почему-то припомнили лишь побег из немецкого плена в 1917-м: вошедшие в раж обвинители (многие из которых и сами были расстреляны годом позже,) говорили, что он имел задачу разложения Красной Армии. На что Тухачевский, впрочем, отвечал, что вернулся в Россию еще до октября 1917-го и такой задачи получить не мог, потому что Красной Армии еще не существовало…

Он, кстати, пытался бежать из немецкого плена несколько раз, его ловили и сажали обратно. Побег удался лишь с пятой попытки… Немецкие документы об этом «беглеце-рецидивисте», включая подшитые к делу объяснительные записки самого поручика-семеновца, описания побегов и пр. тоже дают много ярких штрихов к портрету «раннего» Тухачевского.